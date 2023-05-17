"Сургутнефтегаз" может получить Пайтурминский участок УВ на севере Красноярского края

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" - единственный претендент на Пайтурминский участок углеводородов на севере Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на этом участке должен был состояться 5 июня.

Прогнозные ресурсы Пайтурминского участка по категории D1: нефти - 20 млн тонн, газа - 25 млрд куб. м; по D2 нефти - 6,9 млн т, газа - 37,9 млрд куб. м. Площадь участка - 4,49 тысzxb кв. км. Начальная цена 27-летней лицензии на участок - 20,7 млн рублей.

По закону "О недрах", в случае, если конкурс на право пользования участком недр признан несостоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного участника, лицензия на него может быть выдана этому претенденту на условиях объявленного конкурса с учетом технико-экономических предложений участника и его предложений по величине разового платежа за пользование недрами.

Комиссии предстоит проверить заявку "Сургутнефтегаза" на соответствие требованиям, и только после этого будет определена судьба аукциона.

На данный момент "Сургутнефтегаз" распоряжается лицензиями на 11 участков УВС в Красноярском крае: Агапский и Долганский (получены в 2018 г.), Восточно-Новотаймырский, Дудинские 1-3 (получены в 2021 г.), Ново-Надеждинский и Восточно-Надеждинский (получены в январе 2023 г.), Западно-Пайтурминские 1-3 (получены в марте 2023г).

На 5 июня был назначен аукцион по еще одному участку на севере Красноярского края - Таначинскому. На участие в нем также была подана лишь одна заявка - от ООО "Южно-Тунгусский" (Москва, контролируется Игорем Зуевым).

Таначинский участок площадью 2,12 тыс. кв. км располагает извлекаемыми ресурсами нефти по категории D0 (часть Южно-Моктаконской структуры) в размере 28,9 млн тонн, газа - 15,9 млрд кубометров (по данным Госбаланса на 1 января 2022). Прогнозные ресурсы участка по категории Dл (по данным ВНИГНИ на 1 января 2017): нефть - 2 млн тонн, газ - 14 млрд кубометров. Стартовый размер разового платежа за 27-летнюю лицензию составляет 143,4 млн рублей.

Север Красноярского края в последние годы стал крайне привлекательным для нефтегазовых компаний. Минприроды и Роснедра не раз подчеркивали, что в этом неосвоенном регионе формируется новая нефтяная провинция, которую можно сравнить с Ямалом. При этом север Красноярского края подпадает под арктические преференции, которые в 2020 году были приняты на федеральном уровне. Также ожидается, что ресурсная база углеводородов здесь станет одним из опорных пунктов роста грузопотока по Севморпути.

Сейчас в этом регионе с крайне низкой степенью геологической изученности и значительной удаленностью от транспортной и нефтегазовой инфраструктуры уже представлены основные российские нефтяники. "Роснефть" запустила на Таймыре крупный проект "Восток Ойл", "Газпром нефть" формирует здесь геологический кластер, несколько участков для ГРР на Таймыре приобрел "Сургутнефтегаз". Интерес к арктическому региону проявлял также "ЛУКОЙЛ", но по итогам бурения первой разведочной скважины на Восточно-Таймырском участке на глубину примерно 5,5 тыс. метров не смог найти промышленно значимых запасов углеводородов.