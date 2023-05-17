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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Мантуров заявил, что обрабатывающая промышленность в 2023 году может вырасти на 2%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ улучшил ожидания по росту обрабатывающей промышленности на этот год до 2% с 1%, следует из заявления вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В целом мы рассчитываем по обрабатывающей промышленности в этом году выйти на показатель, уже можно говорить, плюс 2%. Очень аккуратно, но можем говорить уже плюс 2% по обработке", - сказал он в среду.

В середине марта этого года Мантуров прогнозировал, что динамика обрабатывающей промышленности РФ по итогам 2023 года будет не хуже, чем в 2022 году, возможно, показатель вырастет на 1% к прошлому году.

По итогам 2022 года снижение обрабатывающей промышленности в РФ, по данным Росстата, составило 1,3%.

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