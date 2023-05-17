Золото потянулось к бирже. Обзор

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Торги драгметаллами на "Московской бирже", активизацию которых давно ожидали участники рынка, наконец-то совершили некоторый рывок. Аналитики связывают это с динамикой цен на золото, спровоцировавшей активность инвесторов, в том числе розничных.

Звездный час золота

Объем торгов драгметаллами на "Московской бирже" в апреле резко пошел в гору и достиг рекордных 40 млрд рублей. Для сравнения, в 2022 году в среднем объемы торгов составляли 10 млрд рублей в месяц, в I квартале текущего года - 15 млрд рублей. Даже предыдущий рекорд, достигнутый летом 2021-го, был всего 28 млрд рублей.

В том числе объем торгов золотом составил в апреле 7,5 тонны на 39 млрд рублей, серебром - 13 тонн на 1 млрд рублей.

"Московская биржа" последние несколько лет расширяла круг участников рынка драгоценных металлов. Помимо традиционных участников - банков и производителей - на рынок вышел ряд крупных розничных участников, а также управляющие компании, что способствовало росту ликвидности рынка", - объясняет результаты биржа.

В традиционном докладе ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков", вышедшем в мае, биржевым торгам золотом была посвящена отдельная глава. За последний год существенно выросла доля участия физлиц в торгах золотом, в отдельные месяцы 2023 года она превышала 50%, отметил ЦБ. "Снижение доверия населения к "токсичным" валютам и стремление к диверсификации сбережений, а также законодательные послабления привели к увеличению спроса граждан на золото, - приводит свое объяснение Банк России. - Среднедневная доля физических лиц в структуре конечных бенефициаров по сделкам с золотом на "Московской бирже" во втором полугодии 2022 года и в январе-апреле 2023 года достигала 40,5% и 51,2% соответственно".

"Драгоценные металлы, которые более доступны, чем, к примеру, фьючерсы на нефть, в условиях санкционных рисков и ограничений торговли с валютными инструментами стали еще одним способом диверсификации портфелей и вложений в долларовые активы. Тренд в ближайшие месяцы ввиду геополитической напряженности и перспективы ввода новых санкций ЕС наверняка сохранится, так как инвестиции в драгоценные металлы являются достаточно удобным способом вложений средств, а "Мосбиржа" представляет в том числе возможность инвестиций в золото и серебро в рублях, которые защищают и от потенциальной девальвации российской валюты", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

У драгметаллов не так много альтернатив в глазах частных инвесторов, особенно с учетом проблематичности инвестиций в евро и доллар, напоминает руководитель дирекции инвестиционной аналитики БКС Кирилл Чуйко. "Плюс продолжающаяся геополитическая неопределенность добавляет спроса. Думаю, золото сейчас представляется хорошим способом сберечь деньги, и так как это вряд ли существенно поменяется, тренд может продолжиться", - добавляет он.

"Золото демонстрирует довольно высокую и относительно предсказуемую волатильность. То есть наметившийся в последние месяцы тренд на рост провоцирует на активность биржевых спекулянтов и долгосрочных инвесторов. Тенденция потери доверия к валютам развитых стран также защищает золото от непредсказуемых провалов. Соответственно, если на рынке что-то обладает предсказуемостью выше среднего, то такой инструмент притягивает внимание. К тому же это инструмент, который доступен к торговле на "Московской бирже", но его ценоопределение не зависит от российских реалий. Поэтому наблюдается повышенная активность на бирже, как, впрочем, и на рынке физического металла", - заключает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Месяц сильной фиксации

При этом, следует из материалов ЦБ, если в течение последнего года физлица в основном покупали золото на "Мосбирже", в апреле они оказались нетто-продавцами. Объем продаж превысил объем покупок примерно на 1,2 млрд рублей. Аналитики связывают это с желанием инвесторов зафиксировать прибыль на фоне высоких цен.

Рост оборота торгов драгметаллами, а именно золотом, в апреле стал возможным в первую очередь за счет роста мировых цен на золото, отмечает главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий. "Цена в апреле уже находилась вблизи исторических максимумов, которые никак не могут быть заметно обновлены. Мы считаем, что часть крупных игроков - физлиц могла фиксировать прибыль чисто исходя из соображений теханализа. Более того, в апреле на ведущие роли вышел курс рубля, а точнее его обвал в начале месяца. Многие инвесторы предпочитают отрабатывать девальвацию валюты через золото на "Московской бирже", так как в отличие от замещающих облигаций или юаневых бондов здесь хорошая ликвидность и спред в стакане. Покупка валюты на брокерский счет сопровождается комиссией за хранение, чего нет в золоте на валютной секции "Мосбиржи", - сказал он.

Дальнейшая динамика рынка драгметаллов "Мосбиржи", считает Донецкий, также будет определяться мировыми котировками золота и курсом рубля: в случае девальвации рубля и обновления локальных максимумов в 83,5 рубля за доллар стоит ожидать вновь роста оборота торгов. Если это произойдет одновременно с обновлением исторических максимумов по золоту, то еще большее количество игроков включится в торговлю.

По прогнозам ИФК "Солид", золото в 2023 году вполне может достичь отметки в $2300 за унцию на фоне более голубиной риторики ФРС, а курс рубля может опустить до 85 рублей за доллар хотя бы краткосрочно. "Поэтому ожидаем, что обороты апреля будут побиты до конца года", - заключает аналитик.

Производители подключились?

Также из обзора ЦБ следует, что за последний год заметную роль на рынке драгметаллов "Мосбиржи" стали играть юридические лица, в том числе, возможно, и производители золота.

В общей сложности участниками рынка драгметаллов "Мосбиржи" сейчас являются свыше 100 компаний, около 40 из них - нефинансовые организации. В их числе структуры крупных золотодобытчиков - "Полюса", Polymetal, "Селигдара", "Высочайшего", а также компании меньшего масштаба - "СиГМА" (Озерновский проект на Камчатке), "Райз" (UDS group Алексея Чулкина) и "Ксеньевский прииск".

В апреле юрлица также были нетто-продавцами золота на "Мосбирже", в общей сложности их объемы продаж превысили покупки примерно на 1,8 млрд рублей. Более подробную статистику ни ЦБ, ни биржа не раскрывают. Главными нетто-покупателями оказались банки, абсорбировавшие золото более чем на 3 млрд рублей.

Председатель совета директоров "Селигдара" Александр Хрущ рассказывал в марте, что компания протестировала сбыт через рынок драгоценных металлов "Московской биржи" и к тому времени продала "больше сотни килограммов". "Быстро, ликвидно достаточно", - поделился он впечатлением от сделок.

"Московская биржа" начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. Всего за первые 4 месяца 2023 года объем торгов составил 86 млрд рублей, почти втрое больше, чем в январе-апреле прошлого года.