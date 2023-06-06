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ЦБ усмотрел в индексе золота Мосбиржи потенциальную основу для расчета учетных цен

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Индекс аффинированного золота "Московской биржи" в будущем может стать основой для расчета учетных цен ЦБ РФ на драгметалл. К такому выводу регулятор пришел, изучив его методику по просьбе биржи. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом оценки.

Сейчас учетные цены ЦБ РФ привязаны к бенчмарку Лондонской ассоциации рынка драгметаллов (LBMA) – это главный мировой индикатор для определения цены на золото. Цены пересчитываются по официальному курсу доллара и переводятся в рубли за грамм из долларов за унцию.

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"Мосбиржа" рассчитывает индекс золота с февраля этого года. В марте торговая площадка обратилась в ЦБ с просьбой о добровольной оценке методики, результаты регулятор направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для организации межведомственного обсуждения. ФАС, в свою очередь, итоги оценки ЦБ разослала в ведомства и компании, чтобы впоследствии рассмотреть их на заседании подкомитета Биржевого комитета по развитию биржевой торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, рассказал собеседник "Интерфакса".

"Уже сейчас индекс может использоваться участниками рынка в качестве ценового ориентира, в том числе для определения уровня и динамики обобщенного состояния рынка аффинированного золота в Российской Федерации, - говорится в заключении ЦБ РФ на методику расчета индекса. - Потенциально индекс может быть использован в качестве базового индикатора при создании срочных инструментов и биржевых паевых инвестиционных фондов, а также в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос использования индекса в рамках определения учетных цен на аффинированное золото".

Ценовой индекс "Мосбиржи" рассчитывается в рублях за грамм на основании информации о спотовых сделках с 10:00 до 15:30 по Москве каждый день, когда есть торги.

В традиционном докладе ЦБ РФ "Обзор рисков финансовых рынков", вышедшем в мае, регулятор отмечал, что в ретроспективном пересчете в 2022 году отклонение индекса "Мосбиржи" от бенчмарка LBMA колебалось от минус 10% до плюс 11%, но постепенно сузилось и в период с начала года по 1 мая среднедневное отклонение составило лишь 0,57%.

ЦБ РФ признал методику "Мосбиржи" по расчету индекса золота соответствующей требованиям законодательства и счел возможным провести ее межведомственное обсуждение.

ЦБ РФ
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