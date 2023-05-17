Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Москва и Тегеран обсуждают создание электронной торговой площадки по газу на юге Ирана

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия и Иран ведут переговоры на предмет создания газовой электронной торговой площадки на юге Исламской Республики. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции вице-премьер РФ Александр Новак по итогам визита в Иран.

"Идут обсуждения создания электронной торговой площадки на юге Ирана. В том числе с использованием газа, который в будущем будет совместно добываться с нашими российскими компаниями", - сообщил российский чиновник.

"Это такой небыстрый процесс, потому что нужно создавать и источники газа, и привлекать партнеров, других поставщиков для электронной площадки. В целом такая идея есть, она прорабатывается, но требует времени для того, чтобы облечь в конкретную форму", - заметил Новак.

Ранее российский вице-премьер сообщил, что российские компании могут выступить партнерами по разработке месторождений углеводородов в Иране.

Иран РФ Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран готов предложить РФ совместное освоение еще десяти нефтегазовых месторождений

Запасы нефти в США выросли на 5,04 млн баррелей за неделю

Запасы нефти в США выросли на 5,04 млн баррелей за неделю

РФ в мае вышла на сокращение добычи нефти в 500 тысяч баррелей в сутки

Золото потянулось к бирже. Обзор

Золото потянулось к бирже. Обзор

Силуанов отметил отставание от плана поступления в бюджет нефтегазовых доходов

Доллар поднялся выше 81 руб. впервые с 28 апреля

Биржевая цена бензина Аи-95 впервые в истории превысила 60 тыс. руб. за тонну

Биржевая цена бензина Аи-95 впервые в истории превысила 60 тыс. руб. за тонну

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 2,2%

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 2,2%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });