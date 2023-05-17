Москва и Тегеран обсуждают создание электронной торговой площадки по газу на юге Ирана

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия и Иран ведут переговоры на предмет создания газовой электронной торговой площадки на юге Исламской Республики. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции вице-премьер РФ Александр Новак по итогам визита в Иран.

"Идут обсуждения создания электронной торговой площадки на юге Ирана. В том числе с использованием газа, который в будущем будет совместно добываться с нашими российскими компаниями", - сообщил российский чиновник.

"Это такой небыстрый процесс, потому что нужно создавать и источники газа, и привлекать партнеров, других поставщиков для электронной площадки. В целом такая идея есть, она прорабатывается, но требует времени для того, чтобы облечь в конкретную форму", - заметил Новак.

Ранее российский вице-премьер сообщил, что российские компании могут выступить партнерами по разработке месторождений углеводородов в Иране.