Инфляция в РФ с 11 по 15 мая составила 0,04%

Годовая подросла почти до 2,3%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 11 по 15 мая составила 0,04% после нулевой инфляции (0,00%) с 3 по 10 мая, сообщил в среду Росстат. Из-за праздников в этот раз расчет инфляции был по итогам пяти дней после двух замеров подряд по восемь дней.

Ранее инфляция составляла 0,19% с 25 апреля по 2 мая, 0,10% с 18 по 24 апреля, 0,04% с 11 по 17 апреля, 0,11% с 4 по 10 апреля, 0,13% с 28 марта по 3 апреля.

С начала месяца цены к 15 мая поднялись на 0,09%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,15%.

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен, которые начали резкий взлет в самом конце февраля с резким торможением в середине апреля, сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может несколько различаться.

Из данных за 15 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 15 мая ускорилась до 2,26% с 2,23% на 10 мая, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 2,34% (с 2,32% на 10 мая), если высчитывать из среднесуточных данных за весь май 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В мае 2022 года инфляция составила лишь 0,12% (в середине мая 2022 года была даже неделя с дефляцией), поэтому прекращение длительного периода замедления годовой инфляции и начало постепенного ее ускорения было ожидаемым.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 15 мая на уровне 2,34%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За период с 11 по 15 мая 2023 г. цены выросли на 0,04%. На продовольственные товары снижение цен продолжилось (на 0,05% после снижения на 0,06% неделей ранее) на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции (на 0,90%) и околонулевого роста цен на остальные продовольственные товары (0,03%). В секторе непродовольственных товаров умеренный рост цен на 0,04% (после снижения цен на 0,01% неделей ранее). В секторе услуг цены выросли (на 0,19% после роста на 0,10% неделей ранее) на фоне увеличения темпов роста цен на туристические услуги при удорожании авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 28 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ.

"Наша логика заключается в том, что мы видим, что преобладают проинфляционные риски. Хотя наш прогноз ключевой ставки, если вы посмотрите и на этот год, он допускает какую-то возможность снижения ставки, но, тем не менее, мы продолжаем считать более вероятным повышение ставки", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров.

По ее словам, тот факт, что ЦБ понизил прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5-7% до 4,5-6,5%, "сам по себе не является основанием для снижения ставки". "Наша ДКП действует с лагом, она влияет на экономику с лагом, и она устремлена в будущее", - отметила глава ЦБ.

"Сейчас для того, чтобы обеспечить достижение цели в 4% по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок", - добавила Набиуллина.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2023 году составляет 5,9%.