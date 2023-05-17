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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Банк "Санкт-Петербург" в I квартале получил 14,8 млрд рублей прибыли по РСБУ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в I квартале 2023 года получил 14,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Это следует из отчетности кредитной организации.

Банк в январе-марте восстановил резервы на 2,6 млрд рублей.

Данные за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Чистые процентные доходы до вычета резервов в I квартале 2023 года составили 11,6 млрд рублей, после резервов – 14,2 млрд рублей.

Активы банка на 31 марта 2023 года составили 832,1 млрд рублей, практически не изменившись с начала года (835,3 млрд рублей).

Кредитный портфель после вычета резервов в I квартале текущего года сократился на 3,8% до 619,9 млрд рублей.

Средства клиентов в январе-марте 2023 года снизились на 1,8% до 650,3 млрд рублей.

Собственные средства банка на 31 марта 2023 года достигли 157,8 млрд рублей, увеличившись за январь-март на 10,3%.

Банк "Санкт-Петербург"
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