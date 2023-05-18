Банк "Санкт-Петербург" получил 14,6 млрд рублей квартальной чистой прибыли по МСФО

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года банк "Санкт-Петербург" получил 14,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении банка.

Данные за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Рентабельность капитала (ROАE) в I квартале 2023 года составила 39%. Чистый процентный доход банка равнялся 11,2 млрд рублей, чистый комиссионный доход - 3,6 млрд рублей, чистый торговый доход - 5,9 млрд рублей.

Операционные расходы были равны 6 млрд рублей, отношение издержек к доходам составило 28,9%.

Кредитный портфель до вычета резервов в I квартале 2023 года достиг 597,6 млрд рублей (+7,1% по сравнению с 31 декабря 2022 года). Основную часть портфеля - 75,5% - составляют кредиты корпоративным клиентам, на розничные кредиты приходится 24,5%.

Корпоративный кредитный портфель в I квартале 2023 года равнялся 451 млрд рублей (+8,6% по сравнению с 31 декабря 2022 года). Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 3,5% - до 143,9 млрд рублей (ипотечные кредиты с начала года увеличились на 5,6%).

Доля проблемной задолженности на 1 апреля 2023 года составила 6,5% против 8,5% на 31 декабря 2022 года. Уровень резерва под обесценение кредитов был равен 6,1% (на 31 декабря 2022 года - 7,6%). Покрытие резервами проблемной задолженности - 93,6% (90,2% на 31 декабря 2022 года).

Средства клиентов на 1 апреля 2023 года составили 587,9 млрд рублей. На средства физлиц приходится 56,2%, юрлиц - 43,8%.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 апреля 2023 года достиг 159,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 12,1%. Основной капитал банка в I квартале 2023 года составил 126,2 млрд рублей (+0,1% по сравнению с 31 декабря 2022 года).

Норматив достаточности основного капитала банка на 1 апреля 2023 года равнялся 17,3% против 18,1% на 31 декабря 2022 года, норматив достаточности собственного капитала - 21,8% (20,3% на 31 декабря 2022 года).

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург", согласно последним раскрытым данным (на 2021 год), являлись его топ-менеджеры, в том числе, председатель правления Александр Савельев (напрямую владел 26,82% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) принадлежало 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 3,84%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2021 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".