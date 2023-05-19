Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,5% на фоне новых санкций

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу продолжил снижение по большинству blue chips на фоне объявления утром новых санкций против РФ со стороны Великобритании, в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,5% во главе с бумагами, попавшими в новый санкционный список.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2620,99 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1031,36 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,9%.

Доллар стоит 80,04 рубля (-0,18 рубля).

Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного списка: его пополнили несколько публичных компаний, группа банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний.

Согласно сообщению Казначейства Великобритании, с 18 мая санкции распространяются на АФК "Система", ПАО "Полюс", ПАО "Северсталь", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ТМК, ОМК, РМК, группу FESCO, "Челябинский металлургический комбинат" (группа "Мечел"). В санкционный список также попали банк "Тинькофф", Росбанк, ВБРР, Металлинвестбанк.

Подешевели акции UC Rusal (-2,9%), расписки TCS Group (-2,7%), бумаги ПАО "Полюс" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Норникеля" (-1,4%), "ММК" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "Северстали" (-1%), ВТБ (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -1,4% "префы"), "Яндекса" (-0,5%), Polymetal (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+6,5%, до 311,35 рубля), АФК "Система" (+2,1%), "Интер РАО" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,3%).

Накануне вечером стало известно, что совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2022 года в размере 34,29 рубля на обыкновенную акцию. Как сообщила компания, суммарный объем дивидендов может составить 67,2 млрд рублей, отсечка реестра под выплаты - 29 июня, а годовое собрание акционеров состоится 18 июня.

Кроме того, накануне вечером стало известно, что совет директоров ПАО "Группа ЛСР" (+24,8%, до 714,2 рубля) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию.

Акционеры ПАО "Распадская" (-2,7%) на годовом собрании 18 мая одобрили невыплату дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания.

Страны G7 будут и дальше вести политику ужесточения санкционного режима в отношении РФ и поддержки Украины, заявил в пятницу премьер-министр Японии Фумио Кисида перед началом саммита "группы семи" в Хиросиме.

Евросоюз будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в пятницу на брифинге в Хиросиме перед саммитом G7.

Великобритания вводит запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Риши Сунака. Кроме того, Великобритания вводит санкции в отношении 86 физических лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 2620-2660 пунктов на фоне сегментированного спроса на акции. В лидерах роста должны оказаться акции "Группы ЛСР", которые в четверг не отыграли новости о рекомендации по выплате дивидендов. Также можно рассчитывать на сохранение позитивной динамики бумаг АФК "Система" при поддержке новостей о планах Ozon увеличить товарооборот в 2023 году вдвое и публикации финансовых результатов МТС. Вероятно, акции золотодобытчиков вновь окажутся под давлением из-за падения цен на золото.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что позитивный внешний фон может не помочь российскому рынку акций. Проблема потолка американского госдолга уже не пугает инвесторов, да и жесткие заявления представителей ФРС не мешают аппетитам к риску. Однако для российского рынка более важными являются дивидендные разочарования, которые появились накануне, а также новые антироссийские санкции Запада. Надежды на дивиденды крупнейших эмитентов все еще будут удерживать рынок, но уже нет прежней уверенности, что дивиденды начнут поступать широким потоком. Приближение налоговых выплат может оказать давление и на доллар, отмечает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1,5% во главе с Nasdaq, обновившим максимум за 9 месяцев, на фоне надежд на положительный исход переговоров о повышении госдолга США.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти выразил оптимизм в отношении того, что участникам переговоров удастся заключить соглашение, которое позволит провести голосование по этому вопросу в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе. Он отметил значительный прогресс, достигнутый за последнюю неделю, а также профессиональный характер продолжающихся переговоров.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что "у нас будет соглашение по бюджету - и Америка не объявит дефолт". Он добавил, что компромисс будет достигнут, потому что "альтернативы нет".

Фондовые рынки Азии

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций, за исключением Китая и Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), слабо подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил менее 0,1%).

Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 3,5% в годовом выражении из-за резкого скачка цен на еду. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с мартовским значением в 3,2%, ставшим минимальным с сентября 2022 года. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали замедления инфляции до 2,5%. Продукты питания подорожали в апреле на 8,4% - это максимальное повышение с августа 1976 года. В марте подъем составлял 7,8%.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в апреле увеличились на 3,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Темпы роста показателя ускорились с 3,1% в марте и совпали с прогнозами аналитиков.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу возобновили рост после снижения накануне, инвесторы продолжают оценивать экономические перспективы США и Китая, отмечает Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 в пятницу составила $76,68 за баррель (+1,1% и -1,4% накануне), июльская цена WTI - $72,6 за баррель (+1% и -1,3% в четверг).

Американский президент Джо Байден, выступая ранее в Белом доме, заявил об уверенности в том, что "у нас будет соглашение, и США не объявят дефолт".