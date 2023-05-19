Платформа Smartseeds и НТБ стали партнерами в программе биржевых зерновых аукционов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Цифровая платформа Smartseeds (входит в "Деметра-Холдинг") стала стратегическим партнером "Национальной товарной биржи" (НТБ, входит в группу "Московская биржа") для обеспечения автоперевозок реализованного на биржевых аукционах зерна.

Как сообщается в пресс-релизе НТБ, участники государственных интервенций на рынке зерна и товарных аукционов НТБ получили прозрачный инструмент для перевозки законтрактованного зерна. "До размещения предложения о продаже зерна участник торгов может получить расчет тарифа на перевозку, а после проведения аукциона на бирже получает возможность заказать организацию перевозки проданного зерна через Smartseeds, - говорится в пресс-релизе. - Все обязательства по перевозке берет на себя платформа, участники торгов получают гарантированную транспортировку зерна по зафиксированному тарифу в течение двух недель".

Это позволит устранить логистические барьеры и привлечь к участию в торгах зерновыми на НТБ больше средних и малых сельхозпроизводителей. Предприятия получат гарантию вывоза своей продукции и предсказуемые цены на перевозки, что поможет выполнять взятые обязательства и упростит использование биржевых инструментов, поясняется в пресс-релизе.

Как заявил процитированный в сообщении директор Smartseeds Антон Кондратов, партнерство с НТБ – это свидетельство все более широкого использования цифровых инструментов для оптимизации всей цепочки, которую проходит зерно – от производителя к конечному потребителю. "Мы выступаем гарантом логистической части сделки, полностью берем на себя вопросы организации автоперевозок реализованного урожая. Надеемся, что в недалеком будущем и перевозки станут биржевым товаром, логистика станет проще и быстрее, а затраты – предсказуемыми", - сказал он.

По словам директора НТБ Никиты Захарова, которые также приведены в пресс-релизе, интеграция логистических услуг и биржевых торгов является важным шагом в построении инфраструктуры цивилизованного биржевого рынка зерна. "Партнерство НТБ и Smartseeds поможет привлечь новых клиентов и создаст дополнительную мотивацию для уже зарегистрированных участников торгов, будет способствовать развитию и росту ликвидности российского биржевого товарного рынка", - считает он.

Товарные аукционы НТБ запустила в августе 2021 года. Объем торгов в 2022 году по сравнению с аукционным периодом 2021 года вырос на 50%. Всего в прошлом году было проведено более 400 аукционов, количество участников превысило 300, объем проданного зерна – более 1 млн тонн.

Как сообщал на конференции в начале года Захаров, в числе заказчиков аукционов, которые либо закупают, либо продают агропродукцию – 25 крупных компаний. Среди них – "Объединенная зерновая компания" (ОЗК, инициатор проведения зерновых аукционов), агрохолдинг "Степь", "Деметра-Холдинг", ГК "Русагро", ГК "Содружество", "Витерра рус" (теперь называется "МЗК Экспорт") и другие. Кроме пшеницы, на аукционах продавались рапс, соя и ячмень.

В этом году прошли первые товарные аукционы с сахаром и семенами подсолнечника.

НТБ была учреждена в июле 2002 года, является организатором биржевого товарного рынка. С 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза РФ. С 2015 года биржа проводит торги зерновыми культурами, с 2017 года - сахаром, с 2018 года - масличными культурами.

Smartseeds – цифровая логистическая платформа для автоматизации перевозок в сельском хозяйстве с использованием юридически значимого электронного документооборота. Объединяет всех участников рынка и берет на себя сопутствующие процессы грузоперевозок: от рекомендации цены и поиска исполнителя на заявку до сервисного сопровождения и финальных расчетов между участниками. На 75% принадлежит "Деметра-Холдингу".