Минсельхоз задумался о компенсации 100% затрат на перевозку молочной продукции на экспорт

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предложит компенсировать 100% затрат на транспортировку молочной продукции на экспорт. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев журналистам в кулуарах Всероссийского зернового форума в Сочи в пятницу.

"Сейчас компенсируется только часть расходов на транспортировку при экспорте молочной продукции. Мы предложим компенсировать 100% расходов. Надеюсь, что это определенным образом исправит ситуацию на молочном рынке", - сказал он.

Министр отметил, что в настоящее время эта ситуация непростая – "растет производство и несколько снижается потребление молока". "Для того, чтобы скорректировать, будем стимулировать экспорт, искать новые рынки сбыта", - сказал он.

Как сообщалось, Минсельхоз разместил на сайте regulation. gov. ru проект постановления правительства, в котором предлагается ввести понятие приоритетных видов сельхозпродукции для экспорта и для стимулирования включить их в перечень продукции, затраты на транспортировку которой компенсируются в повышенном размере. Прежде всего, речь идет о молочной продукции.

Необходимость этого связана с тем, что на рынке молока "в условиях стабильного спроса и высокого производства отмечается рост запасов у перерабатывающих предприятий молокоемкой продукции длительного срока хранения (сухие молоко, сливки, сыворотка; сливочное масло; сыры; лактоза; казеин; изолят)", говорится в пояснительной записке к документу. "Такая тенденция наблюдается в последние годы, но особенно остро стоит в текущем году", - подчеркивается в ней.

"Так, по данным на 1 марта 2023 года запасы сухого обезжиренного молока увеличились в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 16 297 тонн (увеличились в 3,3 раза к аналогичному периоду 2022 года), сливочного масла - в 1,5 раза и составили 19 482 тонн (уменьшились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), сыров - в 1,6 раза, до 52 654,4 тонны (увеличились в 1,3 раза), сухого цельного молока - в 1,4 раза, до 5 835 тонн (увеличились на 7,8%)", - говорится в документе.

Рост запасов привел к снижению закупочной цены молока у производителей. Так, по данным субъектов РФ, по состоянию на 19 апреля средние цены производителей на сырое молоко составили 31,1 рубля за кг (без НДС). В месячном выражении цена снизилась на 4,2%, в годовом – на 0,4%. Цены на сливочное масло (82,5% жирности) составили 643,8 рубля (с НДС). За месяц она снизилась на 1,1%, в годовом выражении выросла на 4,9%. Цена на сыр составила 492 рубля. Снижение за месяц – на 0,8%, рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 6,5%. Цена на сухое обезжиренное молоко в месячном выражении опустилась на 5,5%, в годовом – на 15,1% и составила – 218,6 рублей за кг (с НДС).

В январе-марте этого года производство молока в хозяйствах всех категорий в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 3,7%, до 7 млн 291,7 тыс. тонн против 7 млн 032 тыс. тонн.