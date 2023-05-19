Росморречфлот оценил потребность в дополнительном флоте для зерновых в 60 судов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) оценивает потребность в дополнительном флоте для перевозок зерновых в 60 судов. Об этом сообщил глава агентства Захарий Джиоев в ходе Всероссийского зернового форума в пятницу.

По его словам, сейчас для перевозок зерна в основном используются суда, принадлежащие либо самим экспортерам, либо покупателям, а независимые судовладельцы не всегда предоставляют свой тоннаж в связи с трудностями, связанными с расчетами и страхованием. Вместе с тем он отметил, что определенные варианты решения этих вопросов найдены и многие судовладельцы уже ими пользуются, особенно страховыми инструментами.

"Тем не менее, видим, что потребность в дополнительном флоте существует. По общим оценкам, это примерно 60 судов, мы здесь говорим о крупнотоннажных и среднетоннажных судах. Если посмотреть, это примерно пополам: порядка 30 (судов - ИФ) – это Panamax, грузоподъемностью 50-60 тыс. тонн и вторая половина –это 30-35-40 (грузоподъемность, в тыс. тонн - ИФ) Handysize и Handymax", - сказал Джиоев.

"Я могу отметить, что ОСК (Объединенная судостроительная корпорация - ИФ) и другие российские верфи, но в первую очередь ОСК в своих программных документах ставит освоение выпуска этих судов на одно из приоритетных мест, если не самых приоритетных, - добавил Джиоев. - Я, как член совета директоров ОС, активно тоже продвигаю этот вопрос, с тем чтобы приоритизировать массовое строительство особенно среднетоннажных судов, ну и Panamax - просто с ними технологически сложней, а "хэндики" (Handysize и Handymax - ИФ) освоить производство гораздо легче – и большее количество верфей, которые могут подхватить этот флаг".

Он отметил, что, согласно прогнозам, экспорт зерновых грузов к 2024-2025 г. составит порядка 60 млн тонн и 90% будет идти через Азово-Черноморский бассейн.

Говоря о ставках фрахта судов, глава Росморречфлота отметил, что "новая транспортно-логистическая реальность оказывает свое влияние на работу экспортеров".

"Ситуация характеризуется волатильностью ставок фрахта. В прошлом году, особенно на Каспийском бассейне, ставки "плясали" в несколько раз. Доходило до совершенно космических уровней – до чуть ли не $100 за тонну, причем до этого в этом регионе ставка составляла порядка $25-30. Сейчас они (ставки - ИФ) вернулись. Не могу сказать, что к тому же самому уровню, но тем не менее они стабилизировались – и это в очень высокой степени дает возможность экспортерам, судовладельцам планировать свою работу", - сказал он.