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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Путин поддержал субсидирование кредитов компаниям на покупку зарубежного флота

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Льготные кредиты на покупку иностранных морских судов нужны, но приоритет необходимо отдавать строительству судов на российских верфях, считает президент Владимир Путин. Он сказал об этом на встрече с членами "Деловой России".

Один участник встречи попросил Путина ускорить принятие постановления правительства о субсидировании приобретения российскими компаниями судов по льготному кредитованию. Он объяснил, что создание собственного флота российскими компаниями сократит зависимость экспортеров от зарубежных морских перевозчиков.

"Согласен с вами, нужны меры стимулирующего характера, которые бы позволяли закупать не только российские, но, я думаю, что даже и иностранные корабли. Хотя, конечно, прежде всего нам нужно делать упор на российских производителей", - сказал Путин.

Президент напомнил, что в судостроении за последние два-три года произвели порядка 46 таких судов. "До 2027 года должны будем произвести почти 250 судов, причем более половины из них это крупнотоннажные", - добавил он.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что сейчас по линии Минпромторга действует программа субсидирования кредитов, в рамках которой есть примеры субсидирования подобного рода сделок закупки судов. Есть программы "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), которая разрабатывает предложения для компаний, которые нуждаются в формировании собственного флота. Однако сейчас не вся номенклатура судов может быть построена на российских верфях, отметил он.

"То, о чем сейчас сказал коллега, касается более гибкого механизма, коллеги нам говорят, что там есть целый ряд ограничений, но такая программа разработана, это постановление правительства, которое разработал Минтранс", - сказал Белоусов.

Он пообещал, что проект постановления будет внесен в правительство в ближайшее время. "Они (Минтранс) должны до 31 мая, буквально на днях, внести все это в правительство, надеюсь мы это постановление примем", - добавил он.

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что российские судостроители смогут закрыть потребности перевозчиков с 2025 года. "Мы ориентируемся, что с 2025 года все те объемы, которые нужны перевозчикам, будут закрыты нашими производителями судостроения", - сказал он.

Мантуров также напомнил, что правительство в феврале утвердило паспорт инвестпроекта по лизингу водного транспорта с использованием средств ФНБ. Инвестпроект подразумевает строительство на отечественных верфях в 2023-2027 годах свыше 250 судов водного транспорта. Среди которых грузовые и пассажирские судна, а также баржи, буксиры, плавучий док и другие суда.

Андрей Белоусов Владимир Путин Денис Мантуров Минпромторг Минтранс ОСК Деловая Россия
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