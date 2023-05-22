Акционеры "Интер РАО" одобрили дивиденды за 2022 год в размере 0,284 руб. на акцию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Интер РАО" одобрили дивиденды за 2022 год в размере 0,284 руб. на акцию. Об этом сообщила компания по итогам состоявшегося в заочной форме годового собрания.

Всего будет выплачено 29,6 млрд рублей, что составляет 95% чистой прибыли по РСБУ.

Дивидендная отсечка установлена на 30 мая.

Дивидендная политика "Интер РАО" предусматривает выплату акционерам 25% чистой прибыли по МСФО. Отчеты МСФО за 2021 год и 2022 год компания не раскрывала.

За 2021 год "Интер РАО" выплатила акционерам дивиденды в размере 0,23658 руб. на акцию, всего – 24,699 млрд руб.

"Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 года является "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).