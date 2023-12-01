Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев снизилась на 5%, до 97,2 млрд рублей

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО за девять месяцев 2023 года снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 97,2 млрд рублей, сообщила энергокомпания.

EBITDA сократилась на 4,5%, до 127,3 млрд рублей.

Выручка выросла на 7,3%, до 969,2 млрд рублей.

В отчетном периоде на результаты компании оказали влияние, в частности, рост энергопотребления в России, консолидация энергомашиностроительных компаний, благоприятная ценовая конъюнктура на рынке на сутки вперед, индексация тарифов на энергоресурсы, окончание ДПМ на ряде объектов компании, а также переориентация экспортных поставок на восточное направление, перечисляется в сообщении "Интер РАО".

В то же время снижение показателя EBITDA произошло за счет результатов сегмента "Трейдинг" (экспортно-импортные поставки). За девять месяцев 2023 года EBITDA сегмента составила 3,9 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года показатель был зафиксирован на уровне 31,3 млрд рублей за счет поставок в Финляндию и страны Балтии.

Капзатраты "Интер РАО" в январе-сентябре 2023 года выросли на 16,4%, до 35,5 млрд рублей.

Кредиты и займы составили 19,4 млрд рублей против 13,4 млрд рублей годом ранее.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 года был "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).