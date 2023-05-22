Фондовый рынок Греции прибавляет 7% на результатах парламентских выборов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Греческий фондовый индекс Athex Composite прибавляет 7% на торгах 22 мая на итогах парламентских выборов, где правящая партия получила существенное преимущество перед ближайшим конкурентом.

Партия "Новая демократия" нынешнего премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса получила перевес в 20 процентных пунктов по сравнению с левой партией СИРИЗА, сообщает Market Watch. Тем не менее правящая партия не получает прямого большинства, в связи с чем в стране, вероятно, будут проведены новые выборы в конце июня-начале июля.

Лидерами роста стали акции банков: бумаги Eurobank Ergasias Services взлетели в цене на 14,75%, Alpha Services - на 15%, National Bank of Greece - на 15,6%.

Доходность 10-летних греческих гособлигаций опустилась до 3,843% с 4,007% на закрытие предыдущих торгов.