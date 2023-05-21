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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Правящая партия Греции набирает наибольшее число голосов на выборах в парламент

Однако этих голосов недостаточно для формирования правительства

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Партия премьера Греции Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия" лидирует на парламентских выборах, однако она не набирает достаточного количества голосов для самостоятельного формирования правительства, сообщает газета "Катимерини".

"Экзит-поллы на парламентских выборах в Греции показывают, что консервативная партия Мицотакиса лидирует, но вряд ли получит достаточно мест в парламенте, чтобы сразу сформировать правительство", - информирует газета.

В случае, если результаты подтвердят официально, премьеру нужно будет найти партнеров по коалиции, чтобы получить большинство в 300-местном парламенте. В свою очередь Associated Press уточняет, что на это у Мицотакиса будет три дня. Если коалиционные переговоры провалятся, в конце июня или начале июля могут провести повторные выборы.

Согласно результатам обработки голосов, главный соперник Мицотакиса - бывший премьер-министр Алексис Ципрас и его партия СИРИЗА - занимают второе место.

Голосование на парламентских выборах в Греции завершилось в 19:00 (совпадает с мск).

Выборы проводили в соответствии с новым законом о пропорциональном представительстве, из-за которого любой партии сложно получить достаточно мест в парламенте для самостоятельного формирования правительства.

Греция парламент Кириакос Мицотакис Новая демократия
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