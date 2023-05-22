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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Реестр резидентов САР в Калининграде пополнила связанная с девелопером Malltech компания

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьский (Калининградская область) пополнила международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Адианти лимитед", говорится в материалах управляющей компании САР.

Запись о внесении компании в реестр резидентов САР сделана 18 мая. Основной ее профиль связан с деятельностью холдинговых компаний.

По данным ЕГРЮЛ, до редомициляции компания была зарегистрирована на Кипре с названием Adianti Limited. Ее учредителем является кипрская Malltech Holding Limited, которая также является владельцем зарегистрированных в Калининградском САР в апреле МКООО "Ред рэтейл центерс лимитед" и "Базола инвестментс лимитед".

Генеральным директором "Адианти лимитед", "Ред рэтейл центерс лимитед" и "Базола инвестментс лимитед" является гражданин РФ Сергей Антошкин.

Антошкин – руководитель отдела бизнес-планирования Malltech, сообщается на сайте девелоперской компании.

В Malltech вопросы, связанные с регистрацией компаний в САР, не прокомментировали.

Компания Malltech основана в 2004 году, работает в секторе коммерческой недвижимости. В числе своих объектов компания упоминает логопарк "Крекшино" (Москва, складской комплекс класса "A" общей площадью 253 тыс. кв. м), ТРК "Лето" в Петербурге, ТРЦ "Аура" в Новосибирске, а также ТРЦ "Планета" в Перми, Красноярске, Новокузнецке и Уфе.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе, в качестве антисанкционной меры.

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