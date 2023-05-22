Дефицит консолидированного бюджета РФ в I квартале составил 1,7 трлн рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 1 трлн 731,3 млрд рублей против профицита 2 трлн 547,4 млрд рублей за первый квартал 2022 года, сообщается на сайте Минфина.

Доходы консолидированного бюджета в первом квартале 2023 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10,5%, до 11 трлн 690,9 млрд рублей с 13 трлн 64,9 млрд рублей.

Расходы бюджета в первом квартале 2023 года были больше, чем в 2022 году, на 27,6% и составили 13 трлн 422,2 млрд рублей против 10 трлн 517,5 млрд рублей.

При этом в состав доходов бюджета не включен остаток нераспределенных средств на едином налоговом счету (ЕНС) в сумме 1 трлн 647,0 млрд рублей.

В составе доходов бюджета нефтегазовые доходы в первом квартале 2023 года снизились на 45,0%, до 1 трлн 634,9 млрд рублей с 2 трлн 974,3 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, ненефтегазовые доходы - на 0,3%, до 10 трлн 056 млрд рублей с 10 трлн 090,6 млрд рублей. Доля нефтегазовых доходов в общих доходах консолидированного бюджета в первом квартале 2023 года снизилась до 14,0% с 22,8% годом ранее.

Ненефтегазовый дефицит бюджета в первом квартале 2023 года вырос в 7,9 раза, до 3 трлн 366,2 млрд рублей с 426,9 млрд рублей в первом квартале 2022 года.

Исполнение консолидированного бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов в первом квартале 2023 г. и первом квартале 2022 г. (в млрд рублей):

1 кв. 2023 1 кв. 2022 Г/Г ДОХОДЫ, всего 11 690,9 13 064,9 -10,5 % Нефтегазовые доходы 1 634,9 2 974,3 -45,0 % Ненефтегазовые доходы 10 056,0 10 090,6 -0,3 % НДС 2 693,1 2 693,4 0,0 % Акцизы 595,5 543,3 9,6 % Налог на прибыль 2 087,4 1 913,2 9,1 % Налог на доходы физлиц 950,2 1 190,8 -20,2 % Ввозные пошлины 174,9 219,2 -20,2 % Страховые взносы на обязательное социальное страхование 2 135,5 2 194,5 -2,7 % Прочие 1 419,5 1 336,1 6,2 % РАСХОДЫ, всего 13 422,2 10 517,5 27,6 % ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+) -1 731,3 2 547,4 Ненефтегазовый дефицит -3 366,2 -426,9 688,5 % Остаток нераспределенных средств на ЕНС 1 647

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета РФ в первом квартале 2023 года составил 2 трлн рублей 85,8 млрд рублей против профицита в первом квартале 2022 года в размере 1 трлн 303,5 млрд рублей.

Доходы в первом квартале 2023 года составили 5 трлн 678,9 млрд рублей, что на 20,7% меньше, чем в первом квартале 2022 года (7 трлн 163,1 млрд рублей). В том числе нефтегазовые доходы в первом квартале 2023 года снизились на 45,0%, до 1 трлн 634,9 млрд рублей с 2 трлн 974,3 млрд рублей, ненефтегазовые доходы – на 3,5%, до 4 трлн 44,1 млрд рублей с 4 трлн 188,8 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета в первом квартале 2023 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 32,5%, до 7 трлн 764,7 млрд рублей с 5 трлн 859,6 млрд рублей.

По предварительным данным, консолидированные бюджеты субъектов РФ в первом квартале 2023 года исполнены с профицитом 696,8 млрд рублей, что на 25,8% меньше, чем в первом квартале 2022 года (939,5 млрд рублей).

Доходы региональных бюджетов в первые три месяца 2023 года увеличились на 12,9%, до 4 трлн 908,8 млрд рублей по сравнению 4 трлн 349,5 млрд рублей за аналогичный период 2022 года. В том числе собственные доходы региональных бюджетов увеличились на 5,9%, до 3 трлн 924,0 млрд рублей с 3 трлн 706,4 млрд рублей.

Расходы региональных бюджетов в первом квартале 2023 года также выросли, они стали больше на 23,5%, до 4 трлн 212,0 млрд рублей с 3 трлн 410,1 млрд рублей в первом квартале 2022 года.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в первом квартале 2023 исполнены с дефицитом 460,3 млрд рублей против профицита 67,3 млрд рублей в первом квартале 2022 года.

Доходы фондов в первом квартале 2023 года снизились на 17,1% до 2 трлн 978,5 млрд рублей с 3 трлн 593,2 млрд рублей. В том числе поступления страховых взносов в первые три месяца 2023 года снизились на 2,7%, до 2 трлн 135,5 млрд рублей с 2 трлн 194,54 млрд рублей. Расходы фондов за этот период также снизились - на 2,5%, до 3 трлн 438,7 млрд рублей с 3 трлн 525,8 млрд рублей.