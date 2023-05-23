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Госдума одобрила выход из совета директоров ЦБ Надежды Ивановой

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госдума поддержала представление Банка России о досрочном освобождении Надежды Ивановой от должности члена совета директоров ЦБ в связи с ее уходом на пенсию.

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"Комитет согласился с Банком России о том, чтобы поддержать уход на заслуженный отдых Надежды Юрьевны Ивановой, она долгие годы работала в ЦБ, практически после окончания вуза, сначала в Госбанке СССР, потом в ЦБ России, активно взаимодействовала с комитетом Госдумы по разным вопросам, возглавляла сводный департамент, один из важнейших, и естественно, мы к ней часто обращались за информацией, которая была необходима для оценки работы ЦБ и поднадзорных ЦБ финансовых институтов", - сказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Надежда Иванова с июня 2013 года по 31 января 2017 года была зампредом ЦБ - директором сводного экономического департамента. С 1 февраля 2017 года она стала советником председателя ЦБ. С 9 апреля 2018 года она стала начальником Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. В совет директоров ЦБ она входила с 10 октября 2018 года.

Иванова покидает пост в связи с выходом на пенсию, ее сменит руководитель Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

Банк России Надежда Иванова Рустэм Марданов
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