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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

СД "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2022 г. в 12,16 руб. на акцию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 2022 год для одобрения на годовом собрании акционеров - 81,94 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 69,78 рублей), говорится в сообщении компании.

Таким образом, финальный дивиденд компании составит 12,16 руб./а.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля.

Ожидания рынка относительно финальных дивидендов "Газпром нефти" за 2022 год были сконцентрированы в широком диапазоне - от 6 до 16 рублей на акцию. В среднем прогнозировались на уровне 12 руб./а., свидетельствовал консенсус-прогноз, составленный ранее "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков инвесткомпаний и банков.

Годовое собрание акционеров в заочной форме пройдет 28 июня, дата, на которую определяются лица для участия в ГОСА, - 3 июня 2023 года.

Как сообщалось, общий размер дивидендов ГПН за 2021 год составлял 56 руб./а.

Согласно дивидендной политике НК, на дивиденды направляется минимум 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также "прочие корректировки по решению совета директоров".

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 741 299 639 акций. Основным акционером является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг нефтяной компании.

Газпром нефть
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