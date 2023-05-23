Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

"Виола" увеличила мощность завода по выпуску сыров на 30%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Компания "Виола" (прежнее название "Валио"), бывшая "дочка" ушедшей из РФ финской Valio, завершила реализацию проекта на заводе по производству сыров в Подмосковье. Инвестиции в него составили 90 млн рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

На заводе введена в эксплуатацию линия нарезки и фасовки желтых сыров в упаковку типа флоупак. Производительность нового оборудования превышает 4 400 тонн в год (60 упаковок в минуту), при его полной загрузке максимальная производственная мощность завода вырастет более чем на 30% и превысит 19 тыс. тонн в год.

Как поясняется в пресс-релизе, новая линия позволит компании фасовать кусковой сыр на собственном предприятии. "Флоупак - один из наиболее востребованных форматов упаковки у российских потребителей. На него приходится более 20% покупок в денежном выражении и примерно столько же - в натуральном", - говорится в сообщении со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

ЭкономикаПроизводимый в России сыр Oltermanni сменит названиеЧитать подробнее

К запуску новой линии компания приурочила выпуск новинки – сыр Laplandia Edam, рецептуру которого технологи компании разрабатывали последние два года. Первая партия уже сошла с нового конвейера завода и в течение ближайших недель поступит на полки магазинов.

Как сообщалось, финский молочный концерн Valio в 2022 году продал бизнес в России производителю мясной продукции ГК "Велком". В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Ершово (Московская область) и права на бренд плавленых сыров Viola. В октябре компания сменила название с ООО "Валио" на ООО "Виола". Был также проведен ребрендинг и на смену Valio и Oltermanni пришли сыры Viola и Laplandia.

С декабря 2022 года владельцем ООО "Виола" является ООО "Дэнир", которое принадлежит бенефициару ГК "Велком" Раисе Деминой.

В 2022 году выручка компании снизилась до 7,9 млрд рублей с 8,1 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - до 258 млн рублей с 320 млн рублей соответственно.

Виола Valio
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ с июня повысит нормативы обязательных резервов в рублях до 4,5%

ЦБ с июня повысит нормативы обязательных резервов в рублях до 4,5%

Минфин направил в ЦБ и Минэкономразвития проект закона о филиалах иностранных банков

Санкции осваивают золотодобычу. Обзор

Санкции осваивают золотодобычу. Обзор

Минфин и Банк России обсуждают варианты запуска страхования на новых территориях

В Минэкономразвития ждут от "зеленой ипотеки" помощи в переходе от льготных программ

В Минэкономразвития ждут от "зеленой ипотеки" помощи в переходе от льготных программ

"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

"АвтоВАЗ" с 1 июля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

ВТБ отмечает спрос клиентов на инструменты в юанях

Умеренная погода позволяет Европе экономить газ и закачивать больше в ПХГ

Умеренная погода позволяет Европе экономить газ и закачивать больше в ПХГ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });