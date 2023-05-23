"Виола" увеличила мощность завода по выпуску сыров на 30%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Компания "Виола" (прежнее название "Валио"), бывшая "дочка" ушедшей из РФ финской Valio, завершила реализацию проекта на заводе по производству сыров в Подмосковье. Инвестиции в него составили 90 млн рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

На заводе введена в эксплуатацию линия нарезки и фасовки желтых сыров в упаковку типа флоупак. Производительность нового оборудования превышает 4 400 тонн в год (60 упаковок в минуту), при его полной загрузке максимальная производственная мощность завода вырастет более чем на 30% и превысит 19 тыс. тонн в год.

Как поясняется в пресс-релизе, новая линия позволит компании фасовать кусковой сыр на собственном предприятии. "Флоупак - один из наиболее востребованных форматов упаковки у российских потребителей. На него приходится более 20% покупок в денежном выражении и примерно столько же - в натуральном", - говорится в сообщении со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

К запуску новой линии компания приурочила выпуск новинки – сыр Laplandia Edam, рецептуру которого технологи компании разрабатывали последние два года. Первая партия уже сошла с нового конвейера завода и в течение ближайших недель поступит на полки магазинов.

Как сообщалось, финский молочный концерн Valio в 2022 году продал бизнес в России производителю мясной продукции ГК "Велком". В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Ершово (Московская область) и права на бренд плавленых сыров Viola. В октябре компания сменила название с ООО "Валио" на ООО "Виола". Был также проведен ребрендинг и на смену Valio и Oltermanni пришли сыры Viola и Laplandia.

С декабря 2022 года владельцем ООО "Виола" является ООО "Дэнир", которое принадлежит бенефициару ГК "Велком" Раисе Деминой.

В 2022 году выручка компании снизилась до 7,9 млрд рублей с 8,1 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - до 258 млн рублей с 320 млн рублей соответственно.