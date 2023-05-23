ЦБ предложил ограничить срок выплаты повышенных взносов в фонд гарантий АСВ для страховщиков жизни 5 годами

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предложил ограничить период, в который страховщикам жизни потребуется производить увеличенные отчисления взносов в фонд гарантий АСВ, пятью годами. Об этом сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов "Интерфаксу" в кулуарах XVIII международной конференции по страхованию. Это новое положение появится в соответствующем законопроекте, работа над которым давно ведётся.

"У нас конструкция законопроекта о гарантиях на рынке страхования жизни выстроена таким образом, что ставки взносов в АСВ для участников рынка в первый период установлены на минимальном уровне. Но если в этот период гарантийный случай происходит, компания уходит с рынка, остальные участники должны будут довести взносы для покрытия недостающей суммы, чтобы закрыть нехватку. Сегодня предмет дискуссии – какова ставка такого взноса при реализации гарантийного случая и срок её применения. Сейчас мы исходим из того, что повышенные взносы в подобной ситуации могут выплачиваться, пока не закроется "дыра", но не более 5 лет", - рассказал Смирнов.

При этом он подчеркнул, что этот аспект обсуждения касается страховщиков, но не потребителей.

Отвечая на вопрос агентства о возможной нехватке на выплаты в фонде гарантий, Смирнов пояснил, что тогда "системе гарантий немного помогут, но в долг". Глава департамента отметил, что система гарантий для банковского сектора на рынке страхования жизни строится по аналогии с системой гарантирования в банковском сегменте. Он добавил, что законопроект находится в высокой степени готовности.

Как сообщалось, идея создания системы гарантий в сегменте страхования жизни под эгидой АСВ принадлежит ЦБ.

Лимиты выплат в готовящемся законопроекте соответствуют обсуждаемым уровням гарантий для НПФов и вдвое выше действующих в настоящее время для банковских вкладов – 2,8 млн рублей против 1,4 млн рублей.

Кроме того, согласно проекту документа, в случае смерти застрахованного по договору защиты жизни наследники получат 10 млн рублей. При этом расчет гарантийной выплаты проводится в совокупности по всем договорам страхования жизни, заключенным с одним страховщиком, в отношении конкретного застрахованного лица.