Менеджмент Segezha ждет завершения дискуссии о параметрах windfall tax

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group пока не рассчитывал возможный размер единоразового налогового взноса в бюджет (так называемый windfall tax) для компании, так как дискуссия о параметрах налога еще продолжается, заявил журналистам президент холдинга Михаил Шамолин.

"Пока параметры и критерии выплаты этого налога до конца не определены. Идет дискуссия, в том числе в рамках РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей - ИФ) с правительством. Мы продолжаем настаивать на том, что при расчете этого налога необходимо принимать во внимание соотношение долга к EBITDA и инвестиционную нагрузку на компанию, потому что все находятся в разном положении", - сказал он.

"Пока окончательного решения нет, будем смотреть", - отметил он на вопрос о возможном размере сбора для Segezha.

Минфин подготовил изменения в налоговое законодательство, позволяющие в 2023-2024 году собрать в пользу федерального бюджета с компаний суммарно около 300 млрд рублей за счет разового налогового сбора. Текущая редакция поправок в законодательство предусматривает, что плательщиками выступят все компании-резиденты с прибылью за 2021 или 2022 год более 1 млрд рублей при условии, что прибыль 2021-2022 годов суммарно выше прибыли за 2018-2019 годы. Ставка windfall tax составит 10% от разницы прибылей 2021-2022 и 2018-2019 годы при выплате в 2024 году, но может быть снижена до фактически 5%, если компания согласится заплатить в текущем году.

Windfall tax смогут не платить нефтяные, нефтеперерабатывающие, угольные компании, производители СПГ, предприятия малого и среднего бизнеса, а также компании, созданные после 1 января 2021 года. Других исключений Минфин не планировал и неоднократно заявлял об этом. РСПП со своей стороны высказывал обеспокоенность, что дополнительные исключения для одних отраслей могут привести к росту нагрузки для других, и настаивал на сохранении ставки налога (10% и "скидочных" 5%) даже в случае введения послаблений для отдельных компаний.