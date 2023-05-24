Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%. Лидируют в росте акции "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа", упали акции "Магнита" из-за понижения листинга бумаг на бирже.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2643,62 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1039,45 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар стоит 80,13 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), расписки TCS Group (+0,8%), бумаги UC Rusal (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,3% "префы"), ВТБ (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), акции "АЛРОСА" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (-6,7%), "Яндекса" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Северстали" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%).

"Московская биржа" с 25 мая понизит уровень листинга ПАО "Магнит", переведет акции компании в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Бумаги ритейлера торгуются на Московской бирже с 2006 года. Обыкновенные акции компании включены в котировальный список первого уровня.

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи будет двигаться в верхней части диапазона 2620-2660 пунктов с попытками обновить максимум года, так как главная интрига текущего дивидендного сезона была снята - "Газпром" отказался от финальных дивидендов. "Допускаем дальнейший переток инвесторов в акции Сбербанка и "ЛУКОЙЛа", что позволит индексу МосБиржи подняться выше 2660 пунктов", - считает аналитик.

Бумаги Сбербанка в настоящее время являются единственной надежной инвестиционной идеей, где можно ожидать стабильные дивидендные выплаты и сравнительно низкие риски, полагает Головинов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", актуальной темой на российском рынке остается частичное реинвестирование дивидендов, а ближайшая цель по индексу МосБиржи - 2700 пунктов. Баррель Brent торгуется на максимуме с начала мая, что должно поддерживать локальный рынок. На американском рынке сохраняется повышенная волатильность, так как вопрос по потолку госдолга не уходит с повестки дня.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,7-1,3% из-за отсутствия определенности в отношении повышения лимита на госдолг США.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила накануне, что средства у ее ведомства, "с высокой вероятностью", закончатся в начале июня и, возможно, даже к 1 июня.

Тем временем во вторник стало известно, что продажи новых домов в США в апреле выросли на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 683 тыс. в пересчете на годовые темпы, обновив максимум с марта 2022 года. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в апреле до 665 тыс. с ранее объявленного мартовского уровня, сообщает Trading Economics.

Азиатские рынки акций

На рынках Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,01%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Тем временем в среду стало известно, что потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 8,7% в годовом выражении (данные Национального статистического управления (ONS) страны). Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в марте. При этом аналитики ожидали замедления роста цен до 8,2%, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены подросли после повышения по итогам двух предыдущих сессий, трейдеры оценивают данные о динамике запасов в США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $77,55 за баррель (+0,9% и +1,1% накануне), июльская цена WTI - $73,72 за баррель (+1,1% и +1,2% во вторник).

По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на прошлой неделе запасы нефти в Штатах сократились на 6,8 млн баррелей. Рынок ожидал уменьшения на 525 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Минэнерго США опубликует официальную статистику в среду в 17:30 по Москве.

Кроме того, аналитики восприняли недавние заявления министра энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана как намек на то, что страны ОПЕК+ на заседании 4 июня могут рассмотреть возможность дальнейшего снижения добычи.