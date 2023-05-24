Рубль завершил среду небольшим повышением к бивалютной корзине

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Доллар США отыграл потери первой половины сессии и сумел слегка повыситься, евро подешевел на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль подрос к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам мая.

Курс доллара США составил 80,15 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,37 руб./EUR1, подешевев на 33,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,4 копейки - до 82,94 рубля. Курс китайского юаня опустился на 1 копейку - до 11,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь незначительно понизился к доллару и сохранил темпы роста к евро по итогам торгов среды. Поддержку ему оказал спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед налоговыми выплатами мая. Единой датой внесения налоговых платежей является 28-е число каждого месяца, но с учетом того, что 28 мая приходится на воскресенье, в этом месяце датой перечисления единого налогового платежа станет понедельник, 29 мая.

Участники глобального рынка сфокусированы на новостях относительно потолка госдолга США. Американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам, в частности, по вопросу сокращения бюджетных расходов, на котором настаивают республиканцы.

Очередные переговоры между представителями Байдена и Маккарти во вторник зашли в тупик, отмечает Market Watch.

Министр финансов США Джанет Йеллен вновь подтвердила в среду, что ресурсы ее ведомства закончатся в начале июня, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госзаимствований. Она отметила, что намерена представить более точные оценки в "ближайшем будущем", сообщает Market Watch.

В ходе выступления на мероприятии The Wall Street Journal в среду Йеллен сказала, что администрация президента США Джо Байдена стремится согласовать с Конгрессом повышение потолка госдолга. "Мы привержены тому, чтобы не допускать неплатежей по госдолгу и стремимся к повышению потолка госзаимствований", - заявила Йеллен, участвовавшая в мероприятии по видеосвязи.

На вопрос, прорабатывает ли Минфин США сценарий на случай дефолта совместно с крупнейшими фининститутами страны, она ответила, что ее ведомство "не участвует в подготовке планов на случай дефолта".

По словам Йеллен, Минфину и Байдену предстоит принять ряд сложных решений, если Конгресс не одобрит увеличение лимита госдолга США. "Мы не сможем выполнять некоторые обязательства, - сказала она, добавив, что устанавливать приоритеты для платежей невозможно. - Нам просто необходимо поднять потолок госдолга".

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил в среду, что пообщался с группой переговорщиков от Белого дома, и обсуждение этого вопроса продолжится.

В центре внимания трейдеров в среду также протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) от 2-3 мая, который будет обнародован в 21:00. На этом заседании американский ЦБ поднял ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%, и дал понять, что может сделать паузу в цикле ужесточения политики.

Комментарии аналитиков

"На торгах в среду российская валюта слегка понизилась к доллару и укрепилась по отношению к евро. Положительное влияние на рубль может оказывать дорожающая нефть - цена ближайшего фьючерсного контракта на Brent на бирже ICE сегодня впервые со 2 мая поднялась выше $78 за баррель. Если говорить о зарубежных событиях, сегодня вечером в США опубликуют протоколы с майского заседания ФРС. Кроме того, до разрешения ситуации с потолком американского госдолга эта тема также будет находиться в фокусе внимания международных инвесторов и способна увеличить волатильность на рынках в случае отсутствия решения по мере приближения к дедлайну", - рассказал "Интерфаксу" аналитик "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

"Российская валюта сегодня немного укреплялась по отношению к доллару США. Завершила торги в районе 80 руб. в пределах узкого диапазона 79,5-81 руб. Рубль рос, несмотря на рост американской валюты к корзине ключевых мировых валют, индекс DXY прибавил 0,25% и приблизился к уровню 104 пункта. Поддержку рублю оказали экспортеры, которые для уплаты НДПИ реализуют часть валютной выручки. Пик налоговых выплат придется на 29 мая. Также на стороне рубля сегодня была растущая нефть. Помимо этого начиная со следующего месяца дополнительную поддержку рубль получит от увеличения требований к резервам коммерческих банков", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Нефть

Нефтяные котировки ускорили подъем после публикации еженедельных данных о состоянии запасов топлива в США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 составляет $78,29 за баррель, что на 1,91% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,02%, до $74,37 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,456 млн баррелей, согласно данным министерства энергетики. Это самое значительное падение с ноября 2022 года, отмечает Trading Economics.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали уменьшения запасов нефти на 500 тыс. баррелей.

Курсы валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 мая на 35,07 копейки, до 79,9669 руб./$1, и уменьшил курс евро на 35,07 копейки, до 86,1995 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду опустился на 7,22 копейки по отношению ко вторнику и составил 79,9891 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 13,89 копейки и составил 80,0253 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 144,646 млн, из которых $330,135 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $814,511 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 39,29 копейки, до 86,1767 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 28,91 копейки, до 86,2452 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR488,195 млн, из которых EUR89,992 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR398,203 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,48% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц поднялись на 2 б.п. - до 7,65% и 7,87% годовых соответственно. В свою очередь, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 8,51% годовых.