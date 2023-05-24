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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Рост ипотеки в апреле сохранился около докризисных уровней 2021 года и составил 2,2%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Банки РФ, по предварительным данным, в апреле сохранили рост ипотечного портфеля на уровне 2,2% (2,1% в марте), что в целом соответствует среднемесячным темпам за 2021 год (+2,3%). Об этом говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Выдачи рыночной ипотеки в апреле выросли на 5% до 288 млрд рублей с 273 млрд рублей в марте. При этом отмечается перераспределение спроса с первичного рынка на вторичный, сообщается в обзоре регулятора.

Выдачи ипотеки с господдержкой в апреле снизились на 6% до 278 млрд рублей с 296 млрд рублей в марте. Выдачи в рамках "Семейной ипотеки" сократились примерно на 5,5% и составили около 135 млрд рублей в апреле против 143 млрд рублей в марте. Выдачи "Льготной ипотеки" в апреле сократились примерно на 6,6% до 113 млрд рублей против 121 млрд рублей.

Такое снижение может быть связано со сворачиванием "льготной ипотеки от застройщика" по экстремально низким ставкам за счет завышения стоимости квартиры, которая часто комбинировалась с программами господдержки, отмечает ЦБ.

Средняя ставка в сегменте ДДУ в апреле выросла на 0,4 п.п. до 6,0% – и возвращается к рыночному уровню. Этому способствовали в том числе меры ЦБ по регулированию "льготной ипотеки от застройщика" с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигались за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20-30%, поясняет регулятор.

Потребительское кредитование в апреле выросло на 1,2% (+1,4% в марте), что говорит о достаточно высокой потребительской активности в отсутствие новых шоков, сказано в обзоре ЦБ.

"В дальнейшем рост потребительского кредитования может несколько притормозиться с учетом ограничения выдач высокорискованных кредитов макропруденциальными лимитами", - отмечает регулятор.

ЦБ в понедельник ввел более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, сократив макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 года на 5 п.п.

ЦБ РФ Банк России
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