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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

"Мираторг" в этом году закроет 14 фирменных супермаркетов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Мираторг" планирует в этом году сократить число магазинов фирменной сети и пересмотреть стратегию ее развития.

Как сообщается в пресс-релизе холдинга, с учетом стоимости аренды помещений до августа планируется закрыть 14 супермаркетов, при этом число магазинов сократится на 12% – со 134 до 120 торговых точек.

"Компания с учетом рыночной конъюнктуры выверяет стратегию развития розничной сети для поддержания приемлемого уровня цен на продукцию на полке. Сокращение коснется магазинов форматов "у дома" и "выходного дня" в Москве и Подмосковье на основе данных о рентабельности точек, на что значительное влияние оказывает стоимость аренды, а также удобство расположения супермаркетов для покупателей", - говорится в пресс-релизе.

Супермаркеты "Мираторга" работают в 9 регионах РФ, в них представлено более 500 наименований продукции холдинга. Сеть является мультиформатной: при супермаркетах действуют бургерные, зоны пекарни и пиццерии.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году, является одним из ведущих производителей мяса в РФ. Предприятия расположены в 17 регионах России. В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свинокомплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.

Мираторг
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