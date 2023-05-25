Новак допустил рост цен на энергоресурсы во второй половине 2023 года

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цены на энергоресурсы могут пойти вверх во второй половине 2023 года в случае наращивания потребления Китаем, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Когда Китай вышел из "ковида", были оценки того, что он будет более высокими темпами восстанавливать свою экономику, хотя фактически мы видим, что идет более медленное восстановление. Это тоже рынок оценивает. Как только Китай летом, может быть, начнет больше потреблять энергетических ресурсов, рынок сразу пойдет по-другому", - сказал Новак в интервью "ПМЭФ-клубу", которое транслировал телеканал "Россия 24".