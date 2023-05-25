"Автотор" и Shanhai Nuoang Automobile договорились о локализации производства автокомпонентов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - "Автотор" и китайская Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd подписали соглашение о сотрудничестве, касающееся локализации производства в РФ компонентов для автомобилей, сообщила пресс-служба российской компании.

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по созданию в Калининградской области производства электромобилей, а также автомобилей работающих на газомоторном топливе, автомобилей с гибридными силовыми агрегатами, а также их деталей и узлов, включая электрические тяговые двигатели, редукторы, электронные системы управления, печатные платы, говорится в сообщении.

Стороны намерены разработать совместный план поэтапной программы локализации. Производство будет ориентировано как на "Автотор", так и на поставки другим российским автопроизводителям.

Запуск первой очереди мощностей по механической обработке и сборке электродвигателей планируется в период до конца 2023 года. Вторая очередь мощностей, включая пуск в эксплуатацию оборудования полного цикла для производства отливок будет запущена в 2024 году, говорится в сообщении.

"Подписанное соглашение предусматривает (...) также совместную работу по привлечению технологических партнеров для организации производств автокомпонентов в России, нацеленную на максимальное вовлечение локальных производителей в производственные цепочки "Автотор" и других российских автопроизводителей в перспективе", - цитируется в сообщении президент ООО "Автотор Холдинг" Денис Пак.

Пресс-служба напоминает, что создание производства электромобилей и автокомпонентов является одним из обязательств "Автотора" в рамках действующего десятилетнего специального инвестиционного контракта (СПИК) с министерством промышленности и торговли РФ и правительством Калининградской области.

Ранее сообщалось, что "Автотор" в рамках СПИК реализует проект по созданию нескольких заводов для производства электромобилей. Объем инвестиций на реализацию заявленных планов, с учетом действующих инвестиционных обязательств, составит не менее 32 млрд рублей.

"Автотор" ведет работу по производству пилотной партии электромобилей в 2023 году, которая составит 200 штук. Это будут бюджетные автомобили, стоимость которых составит от 500 тыс. рублей.

Калининградский "Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних также прекращен в начале октября 2022 года.

В настоящее время "Автотор" собирает автомобили китайских брендов Kaiyi, BAIC и SWM.

Shanhai Nuoang Automobile Tehnology Co. Ltd специализируется на разработке электромобилей, электротяговых силовых установок и их ключевых компонентов.