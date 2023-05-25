Индекс МосБиржи снизился на 0,2%, ниже 2650 пунктов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в четверг завершились в небольшом минусе по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и подешевевшей нефти (Brent откатилась ниже $75,5 за баррель).

Индекс МосБиржи после утреннего обновления максимума более чем за год откатился ниже рубежа 2650 пунктов во главе с бумагами "Магнита" из-за понижения их листинга; в лидерах роста выступили акции "Яндекса" и металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2%, и составил 2649,98 пункта (максимум сессии - 2663,51 пункта - пик с апреля 2022 года), индекс РТС снизился на 0,3%, до 1040,48 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 4,4%.

К 18:50 доллар подорожал на 8 копеек до 80,22 рубля.

Подешевели акции "Магнита" (-4,2%), расписки TCS Group (-2,5%), бумаги ВТБ (-2,3%), "Газпрома" (-1,9%), расписки OZON (-1,6%), акции UC Rusal (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,8%), Polymetal (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -4% "префы").

Подорожали акции "Яндекса" (+4,4%), "НЛМК" (+3%), "Северстали" (+1,9%), "Аэрофлота" (+1,3%), "РусГидро" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "Роснефти" (+1%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "МТС" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%, до 5200 рублей).

Инвесторам группы "Яндекс" предложат на выбор несколько вариантов в рамках разделения бизнеса на российский и международный, включая обмен своих акций в Yandex N.V. на участие в российском бизнесе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Также они смогут обменять свою долю на участие в международных стартапах, которые планируется выделить из "Яндекса", или же получить деньги.

Сам "Яндекс" в четверг впервые официально заявил о получении заявок на покупку долей в компании от потенциальных инвесторов, подчеркнув, что экономическая контрольная доля будет сохранена за менеджерами. Согласно заявлению компании, окончательное решение о потенциальном составе инвесторов еще не принято.

Акционеры ПАО "ЛУКОЙЛ" на годовом собрании в четверг в заочной форме утвердили вопрос о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Данная сумма не включает промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на акцию. Из чистой прибыли НК по РСБУ в 790,1 млрд рублей на дивиденды будет направлено 303,5 млрд рублей, оставшуюся часть оставят нераспределенной. Реестр для получения дивидендов закрывается 5 июня.

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов "ЛУКОЙЛа" за прошлый год составит 694 рубля на акцию.

Совет директоров "Роснефти" 25 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам и вопросы ГОСА, сообщила компания вечером в среду. Ранее акционеры на внеочередном собрании 23 декабря 2022 года в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2022 года в размере 20,39 рубля на акцию.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, напряжение на внешних рынках нарастает из-за неопределенности вокруг повышения потолка госдолга США. Противоречивые заявления политиков, ведущих переговоры, делают общерыночные настроения крайне неустойчивыми. Индекс доллара DXY на фоне бегства от рисков преодолел отметку 104 пункта. Укрепление доллара оказало давление на сырьевые цены.

Немного сгладила ситуацию публикацию протокола майского заседания ФРС. Его участники заключили, что дальнейшее повышение процентных ставок стало менее целесообразным. Кроме того, пересмотренные показатели по ВВП США за I квартал оказались выше прогноза, отмечает эксперт.

Активность покупателей в конце недели может сдерживать "фактор пятницы", особенно актуальный в условиях геополитической напряженности и общерыночной неопределенности. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 мая - 2600-2700 пунктов, полагает Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также считает, что причиной негативной динамики рынков остается неопределенность в отношении решения проблемы с потолком госдолга США. Дополнительное давление на котировки оказали неоднозначные корпоративные новости и коррекция в ценах на некоторые сырьевые товары.

На рынке акций в четверг отметились ростом бумаги группы "ГАЗ" (+16,6%), несмотря на ожидаемый отказ компании от выплаты дивидендов за 2022 год. Вновь попавшие в список аутсайдеров бумаги "Ашинского метзавода" (-6,8%) продолжили отыгрывать сообщения СМИ о предстоящем делистинге. Прогноз для индекса Мосбиржи на пятницу - продолжение движения в диапазоне 2600-2700 пунктов, полагает Мильчакова.

По оценке аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, несмотря на коррекцию российский рынок акций по-прежнему находится в рамках среднесрочного восходящего тренда. На мировых площадках инвесторов настораживает отсутствие прогресса в переговорах по повышению потолка госдолга США. Кроме того, новые опасения относительно дальнейшего повышения базовой ставки ФРС усилила министр финансов США Джаннет Йеллен, заявившая, что ограниченное предложение на рынке труда может повысить давление на базовую инфляцию. Также о нетерпимости к высокой инфляции говорилось в протоколах майского заседания ФРС, отмечает аналитик.

Для рынка нефти ближайшим важным событием будет заседание ОПЕК+ 4 июня. Главный вопрос в том, будет ли на нем принято решение о дополнительном снижении добычи. Накануне такую интригу создал глава Минэнерго Саудовской Аравии, призвав тех, кто пытается заработать на снижении нефти, быть осторожными, напомнил Капустянский.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, российский рынок акций нестабилен в ожидании дивидендных новостей.

Акции Сбербанка могут начать коррекцию вниз после закрытия дивидендного разрыва. В бумагах "Роснефти" также проявляется осторожность перед объявлением решения совета директоров по дивидендам. Акции "Магнита" с 25 мая торгуются в третьем котировальном листе МосБиржи, что снизит интерес к бумагам со стороны индексных биржевых фондов, считает эксперт.

Далее динамику рынка могут определить акции "Роснефти" после появления дивидендных новостей, полагает он. Вероятно, что финальные выплаты окажутся ниже промежуточных (20,39 рубля), так как II полугодие 2022 года оказалось более сложным для нефтяников, сказал Кочетков.

Мировых инвесторов продолжает нервировать нерешенность вопроса потолка госдолга США. При этом даже наличие самого решения уже не сможет предотвратить негативного влияния на рынки акций, поскольку Минфин США будет вынужден проводить значительные размещения в короткие сроки. Агентство Fitch поставило кредитный рейтинг США на пересмотр. ВВП Германии снизился за I квартал на 0,3% после падения на 0,4% в предыдущем квартале. В годовом выражении снижение составляет 0,2% вместо ожидаемого роста на 0,2%. По классике - это техническая рецессия, напоминает аналитик.

Нефть в четверг откатилась вниз, поводом для снижения стало заявление вице-премьера правительства РФ Александра Новака, который назвал низкой вероятность дополнительного сокращения производства в ОПЕК+, отмечает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), проседает Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снижаются на 0,3-0,7%), в США динамика смешанная (Dow просел на 0,6%, Nasdaq подскочил на 1,3% на фоне ралли акций Nvidia после сильной квартальной отчетности чипмейкера).

ВВП Германии в I квартале 2023 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Изначально было объявлено о том, что объем экономики не изменился, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра.

Экономика США в I квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о повышении на 1,1%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг повышения потолка госдолга США, а также за заявлениями представителей Федеральной резервной системы и корпоративными новостями.

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США "AAA" в список Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с "негативным" прогнозом в связи с затягиванием переговоров по вопросу лимита госзаимствований страны.

На нефтяном рынке цены в четверг упали после подъема накануне на данных о резком снижении запасов нефти в США. К 18:50 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на 3,7%, до $75,45 за баррель (+2% в среду), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 4,1%, до $71,32 за баррель (+2% накануне).

Вице-премьер Александр Новак сказал, что не ожидает принятия новых шагов от ОПЕК+ на грядущей очной встрече 4 июня.

Давление на рынок продолжает оказывать отсутствие соглашения по вопросу увеличения лимита госдолга США. Дедлайн для повышения потолка госзаимствований приближается: глава американского Минфина Джанет Йеллен подтвердила накануне, что средства у ее ведомства, вероятно, закончатся в начале июня.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 12,46 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн), запасы бензина снизились на 2,05 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,6 млн), резервы дистиллятов стали меньше на 561 тысячу баррелей (прогнозировалось увеличение на 500 тысяч).

Во "втором эшелоне" на МосБирже подешевели акции ПАО "Саратовский НПЗ" (-7,4% и -17,9% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-6,8%), VEON (-4,4%), "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-3,6%).

Подорожали акции ПАО "ГАЗ" (+16,6% и +15,6% "префы"), "Саратовэнерго" (+11,9%), банка "Кузнецкий" (+7,2%), расписки Qiwi (+6,8%), акции ПАО "Россети Кубань" (+6,7%), "Мосэнерго" (+6,7%), "ТГК-2" (+5,8%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (+2,4%) по МСФО в I квартале 2023 года выросла на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,8 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 33,65 млрд руб. (+14,8%).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+1,5%) по итогам первого квартала 2023 года получило чистую прибыль в размере 6,3 млрд рублей, что на 33,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,82 млрд рублей (из них 15,84 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,09 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 7,03 млрд рублей на акции "Яндекса").