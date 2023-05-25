Доллар на "Мосбирже" подорожал на 2 копейки, евро подешевел на 29,5 копейки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В четверг на "Мосбирже" рубль слегка подешевел к доллару и подорожал к евро и бивалютной корзине, несмотря на сильное падение цен на нефть.

К 19:00 доллар подорожал на 2 копейки, до 80,17 рубля. Евро подешевел на 29,5 копейки, до 86,07 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 12,18 копейки - до 82,82 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 2 копейки - до 11,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги четверга небольшим повышением к бивалютной корзине, несмотря на сильную негативную динамику на рынке нефти. Рост спроса на рублевую ликвидность наблюдался в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам за май. Датой внесения налоговых платежей является 28-е число каждого месяца, но с учетом того, что 28 мая приходится на воскресенье, в этом месяце датой перечисления единого налогового платежа (ЕНП) станет понедельник, 29 мая.

Разница в динамике рубля к доллару и евро могла быть связана с укреплением американской валюты к большинству мировых валют на рынке Forex из-за неопределенности относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также позитивных данных макроэкономической статистики.

Министерство торговли США улучшило оценку роста экономики страны в первом квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,1%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных. Для сравнения: по итогам четвертого квартала 2022 года рост ВВП составил 2,6%.

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, увеличился на 5% после роста на 4,4% кварталом ранее.

Протокол майского заседания ФРС, опубликованный в среду вечером, показал, что руководители американского ЦБ расходятся во мнениях о том, насколько необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.

"Некоторые руководители отмечали, что на следующих заседаниях, вероятно, потребуется очередное увеличение ставки, поскольку в соответствии с их прогнозами процесс движения инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% может остаться неприемлемо медленным", - говорится в документе.

В то же время "несколько участников заседания сказали о том, что если ситуация в американской экономике будет развиваться в соответствии с их ожиданиями, то дальнейшего ужесточения политики после майского заседания может не потребоваться", отмечается в документе.

Многие члены FOMC акцентировали внимание на необходимости сохранения Федрезервом пространства для маневра после майского заседания.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, значительную часть четверга рубль демонстрировал позитивную динамику по отношению к ключевым валютам внутреннего рынка, при этом наиболее сильное снижение демонстрировал евро на фоне общемировой тенденции на ослабление европейской валюты. "В конце месяца фактором поддержки курса рубля выступает предстоящая уплата налогов. В понедельник, 29 мая, сырьевые корпорации уплачивают ЕНП. Входящий в состав нынешнего ЕНП апрельский налог на добычу полезных ископаемых для нефтяного сырья будет выше мартовских объемов почти на четверть. Поэтому компании могут наращивать продажу экспортной выручки на внутреннем рынке для расчетов с бюджетом. Но уже с середины следующей недели этот фактор потеряет актуальность. С другой стороны, на курс рубля влияют неспекулятивные покупки валюты от местных инвесторов, скупающих бизнес уходящих из России западных компаний, а также спрос на валюту от российских импортеров с учетом переориентации поставок с Запада на Восток и возникновения новых торговых схем", - говорит Потавин.

"Рубль после стартовой просадки перешел к устойчивому подорожанию, обновив максимум предыдущей сессии. Однако, как и вчера, немного не дойдя до недельных вершин, стал сдавать позиции. Консолидация рубля, наблюдающаяся вторую неделю, остается в силе. Изменить эту тенденцию пока не способно даже приближение налогового периода. Правда, данный фактор, скорее всего, и вызывает периодические восходящие движения рубля, но они не получают развития. К выходу из затяжного боковика может привести нарушение сложившегося равновесия между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которое способны вызвать какие-то сдвиги в платежном балансе, с временным лагом влияющие на поведении ключевых игроков рынка - импортеров и экспортеров", - отмечает эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть продолжают резкое падение вечером в четверг. Трейдеры оценивают перспективы дальнейшего сокращения добычи по результатам очередного заседания ОПЕК+.

К 19:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 3,61%, до $75,52 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 3,98%, до $71,36 за баррель.

Вице-премьер Александр Новак сказал, что не ждет принятия новых шагов от ОПЕК+ на грядущей очной встрече 4 июня.

"Это будет первая за полгода очная встреча, мы ждем как обычно оценки ситуации на рынке. Но я не думаю, что будут какие-то новые шаги, потому, что буквально месяц назад были приняты определенные решения относительно добровольного сокращения нефтедобычи некоторыми странами в связи с тем, что мы увидели медленные темпы восстановления мировой экономики. (. . .) Наша задача сейчас мониторить ситуацию на рынке и оперативно реагировать", - сказал Новак "Известиям".

При этом он подчеркнул, что у стран, объявивших о добровольном сокращении добычи нефти, нет задачи завышения цен на нее. "Есть задача балансировки для того, чтобы обеспечивать интересы как производителей, так и потребителей", - отметил вице-премьер.

Встреча министров альянса ОПЕК+, назначенная на 4 июня, состоится в очном формате в Вене. В предыдущий раз министры собирались очно в октябре прошлого года.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России повысил поднял официальный курс доллара на 26 мая на 1,72 копейки, до 79,9841 рубля, и уменьшил курс евро на 32,28 копейки, до 85,8767 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в четверг поднялся на 2,2 копейки по отношению к среде и составил 80,0111 руб.ля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, снизился на всего 0,39 копейки и составил 80,0215 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 200,929 млн, из которых $425,715 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $775,214 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 32,78 копейки, до 85,8489 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 31,56 копейки, до 85,9296 рубля. Объем торгов евро составил 572,077 млн евро, из которых 180,291 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 391,786 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 3 базисных пункта - до 7,45% и 7,62% годовых соответственно. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках среды - 7,87%, 8,33% и 8,51% годовых соответственно.