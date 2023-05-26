Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,1% и ростом индекса РТС на 0,2%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне введения новых антироссийских санкций Японией и некоторого улучшения конъюнктуры на внешних фондовых и сырьевых площадках; индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,1%, индекс РТС прибавил 0,2% на фоне укрепления рубля. Упали акции "ТГК-2" после рекомендаций менеджмента не выплачивать годовые дивиденды.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2647,58 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1042,24 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар просел до 79,97 рубля (-0,2 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,2%), Сбербанка (-0,7%и -0,7% "префы"), "Магнита" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги АФК "Система" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Совет директоров "ТГК-2" (-3,8% и -3,2% "префы") рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщила компания утром в пятницу.

Подорожали расписки OZON (+1%), акции "Газпрома" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +1,4% "префы"), "МТС" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Акции "Интер РАО" торгуются на Мосбирже последний день с дивидендами за 2022 год (0,2837 рубля на акцию).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов - текущий рыночный сантимент не настраивает на покупки перед выходными. Вполне вероятно, что динамика ликвидных бумаг останется разнонаправленной.

В нефтегазовом сегменте наблюдается интерес к акциям "Транснефти" и "Роснефти", которые сохраняют интригу по дивидендам. Накануне прошло заседание совета директоров "Роснефти", в повестке которого значилась рекомендация по дивидендам, однако итоги заседания пока не опубликованы. Поддержку акциям "Яндекса", по мнению Головинова, оказали новости о том, что акционерам бумаг Yandex N.V, которые торгуются на МосБирже, предложат выбор между российскими или иностранными активами.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что реинвестирование поступающих дивидендов поддержит рынок акций, в среднесрочной перспективе ожидается рост индекса МосБиржи. Вверх рынок могут тянуть финансовый сектор, ИТ и отдельные сильные нефтяники. В качестве ближайшего ориентира по индексу выступает уровень 2700 пунктов. В США впереди длинные выходные, а у властей на повестке дня напряженные переговоры, чтобы избежать технического дефолта страны.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что внешний фон не способствует росту рынка.

"В отношениях США и КНР продолжают возникать эпизоды для дальнейшей санкционной эскалации. Нефть едва стабилизировалась после заявлений вице-премьера РФ Александра Новака. Япония объявила о расширении российского списка компаний и физлиц под санкциями. Кроме того, может сработать "эффект пятницы", когда спекулянты будут закрывать позиции, открытые на неделе", - отмечает аналитик.

В США накануне индексы акций изменились на 0,1-1,7%: просел Dow Jones (-0,1%) из-за опасений дефолта США по госдолгу, подскочил Nasdaq (+1,7%) благодаря сильной отчетности чипмейкера Nvidia (+24%).

Ситуация с госдолгом США

Давление на фондовый рынок по-прежнему оказывают сомнения в том, что Белому дому и Конгрессу удастся вовремя достичь соглашения об увеличении лимита на госзаимствования.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что переговоры с конгрессменами-республиканцами о том, как избежать дефолта, проходят успешно, но еще не завершены. Байден отметил, что во время серии переговоров с лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти "повторял раз за разом, что дефолта не будет".

Маккарти сказал журналистам, что переговорщики работали всю прошлую ночь и "достигли определенного прогресса". "Все еще есть ряд нерешенных вопросов, и я дал указание командам работать круглые сутки", - приводит слова Маккарти MarketWatch.

В свою очередь республиканец Кевин Херн, член Палаты представителей от штата Оклахома, выразил надежду, что сделка будет достигнута к вечеру пятницы.

Тем временем министерство торговли США улучшило оценку роста ВВП страны в первом квартале до 1,3% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,1%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных. Для сравнения: по итогам четвертого квартала 2022 года рост ВВП составил 2,6%.

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, увеличился на 5% после роста на 4,4% кварталом ранее.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций благодаря ИТ-сектору и оптимизму в отношении переговоров по госдолгу США (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, Гонконг закрыт в связи с госпраздником), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне четверга).

Розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 0,3%, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу пытаются стабилизироваться после снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $76,41 за баррель (+0,2% и -2,7% накануне), июльская цена WTI - $72,1 за баррель (+0,4% и -3,4% в четверг).

Давление на рынок по-прежнему оказывает неопределенность в отношении потолка госдолга США, хотя президент Джо Байден накануне отметил успешный ход переговоров по этому вопросу.