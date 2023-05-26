НПФы предложили увеличить срок софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Программу долгосрочных сбережений граждан, которую разработали Минфин и ЦБ, можно улучшить, увеличив размер налоговых стимулов и срок софинансирования взносов, считают представители негосударственных пенсионных фондов.

Выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XIV, председатель совета директоров НПФ "Будущее" Галина Морозова, в частности, предложила продлить срок софинансирования с трех до десяти лет. Вместе с тем нужно ограничить возможность досрочного изъятия средств, полученных из госбюджета, добавила она.

У этой программы есть потенциал стать вторым массовым финансовым продуктом после депозитов, полагает заместитель председателя совета НАПФ Александр Зарецкий.

Он отметил, что этот продукт сочетает в себе налоговые стимулы, которые интересны более обеспеченным слоям населения, и финансовые (софинансирование) – для менее обеспеченных граждан.

"Хотелось бы, чтобы эти стимулы сохранялись и, возможно, были больше. Потому что, я считаю, например, что 400 тысяч (рублей - ИФ) - это планка, которая семь или восемь лет назад была сделана для ИИСов, уже подверглась определённой инфляции и девальвации за этот срок. И эту планку можно повышать", - считает Зарецкий.

Хотелось бы, чтобы и срок финансирования был увеличен, добавил он.

"Очень долго у нас были дискуссии на тему, как быть с источниками софинансирования. Мы все прекрасно понимаем сегодняшнюю ситуацию. И, собственно говоря, начиналось все с года (при обсуждении срока софинансирования внутри Минфина - ИФ). Мы сказали - как же так, год - это вообще ни о чем, надо как-то все-таки, может, увеличить", - рассказала начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Минфина Наталия Каменская.

По ее словам, изначально источником софинансирования был определен Фонд национального благосостояния (ФНБ), а потом было предложено использовать в качестве второго источника резерв Соцфонда России по ОПС. "Пока проработка этого вопроса находится в обсуждении. И, собственно, вариант того, как это будет, мы пока не скажем точно. Здесь есть разные варианты решения этого вопроса", - продолжила она.

Каменская напомнила, что размер софинансирования будет зависеть от уровня среднемесячного дохода граждан, но максимальная сумма для всех категорий составит 36 тыс. рублей в год.

Госдума на заседании 25 мая приняла в первом чтении законопроект о создании программы долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами на добровольной основе. Документ правительство внесло в парламент в конце апреля.

Законопроект предлагает предоставить гражданам, заключившим договор долгосрочных сбережений в период 2024 - 2026 гг. с НПФ и уплатившим взносы в сумме не менее 2 тыс. руб. в год, дополнительную финансовую стимулирующую поддержку в течение трех лет. Размер дополнительного стимулирующего взноса будет определяться дифференцированно исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином по данным ФНС за истекший календарный год: при доходе до 80 тыс. руб. - 1 руб. софинансирования на 1 руб. взносов; при доходе от 80 до 150 тыс. руб. - 1 рубль софинансирования на 2 рубля взносов; при доходе свыше 150 тыс. рублей - 1 рубль софинансирования на 4 руб. взносов. Предельный размер софинансирования определен в размере до 36 тыс. рублей в год.

Участники программы также смогут оформить ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. рублей при уплате взносов до 400 тыс. рублей в год.

Право на получение периодических выплат по указанным договорам будут иметь граждане, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), либо участвовавшие в программе не менее 15 лет.

По выбору участника программы периодические выплаты могут быть пожизненными или срочными (на срок не менее 10 лет). Также законопроектом предусмотрена единовременная выплата по договору долгосрочных сбережений в случае, если размер пожизненной выплаты составит менее 10% прожиточного минимума пенсионера в РФ.

Кроме того, гражданам будет предоставлена возможность досрочного использования средств долгосрочных сбережений без расторжения соответствующего договора при наличии у них особых жизненных ситуаций, к которым отнесены оплата дорогостоящего лечения и получение высшего образования ребенком.

Государство гарантирует сохранность средств долгосрочных сбережений в размере уплаченных взносов и дохода от их размещения в пределах 2,8 млн руб. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.