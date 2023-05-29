Рубль утром остался стабилен к доллару и юаню под давлением разнонаправленных факторов

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Доллар США чуть снижается, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль не меняется, находясь под давлением разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 79,9875 руб./$1 (-7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 2,08 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1 коп. - до 11,293 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта не показывает яркой динамики, находясь под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, поддержку рублю оказывают компании-экспортеры, которые должны уплатить налоги в понедельник. При этом большая часть экспортеров готовилась к этим выплатам заранее, поэтому фактор перечисления единого налогового платежа уже не слишком заметно сказывается на поведении рубля. Кроме того, позитивным фактором является продолжающийся рост цен на нефть.

Вместе с тем, сокращается профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2023 году. Эти операции, отмечает ЦБ, могут оказывать значимое влияние на валютный рынок. "Отдельное внимание Банк России уделяет также контролю рисков, связанных с возможными всплесками волатильности на российском валютном рынке в результате совершения таких сделок, поэтому покупателям рекомендуется равномерно распределять приобретение валюты на внутреннем валютном рынке", - сказано в "Обзоре финансовой стабильности", опубликованном ЦБ в пятницу.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,48 за баррель, что на 0,7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,27 за баррель, что на 0,84% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Мировые рынки капитала в основном растут, что также оказывает положительное влияние на нацвалюту. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,08%, китайский CSI 300 снижается на 0,61%, гонконгский Hang Seng теряет 0,38%, южнокорейский Kospi прибавляет 0,16%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,99%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,22%.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite закончили сессию на максимальных отметках с августа прошлого года. Позитивное влияние на рынок в пятницу оказали ожидания скорого решения проблемы с повышением потолка государственных заимствований в США.

"Это ралли на некотором облегчении по поводу лимита госдолга", - полагает основатель и управляющий директор Claro Advisors Райан Белэнджер. При этом он считает, что Федеральная резервная система может повысить базовую ставку еще на 25 базисных пунктов на заседании в июне в рамках борьбы с высокой инфляцией.

Президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.

"У нас хорошие новости. (...) Мы достигли двустороннего бюджетного соглашения. И сейчас мы готовы направить его на рассмотрение в Конгресс", - заявил Байден по итогам телефонного разговора с Маккарти.

По словам Байдена, достигнутое соглашение предотвращает "наихудший из возможных кризисов". "Снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта", - отметил президент США.

Американский лидер призвал обе партии в Конгрессе объединиться для скорейшего принятия соглашения.

Между тем, в понедельник биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня поминовения.