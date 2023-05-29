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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Акции ГК "Самолет" подорожали на 13,2% на новостях о buyback на сумму до 10 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Акции ГК "Самолет" подорожали в начале торгов на "Московской бирже" на 13,2% до 3100 рублей за штуку на новостях о buyback на сумму до 10 млрд рублей.

Совет директоров "Самолета" принял решение поручить менеджменту компании осуществить выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд рублей до конца 2023 года, сообщил девелопер.

Выкуп будет осуществляться дочерней компанией группы, приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях.

Самолет Московская биржа
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