Акции "Магнита" сохраняются в составе базы индекса МосБиржи и индекса РТС

Они внесены в лист ожидания на пересмотр

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Индексный комитет "Московской биржи" рекомендовал сохранить акции ПАО "Магнит" в составе базы расчета основных индексов - Индекса МосБиржи и Индекса РТС, сообщается в пресс-релизе биржи.

При этом акции внесены в лист ожидания на исключение из индексов и будут находиться в листе ожидания до следующего пересмотра баз расчета индикаторов, который состоится в сентябре.

Ранее "Московская биржа" сообщила, что с 25 мая понизит уровень листинга ПАО "Магнит", переведет акции компании в третий уровень котировального списка, тогда как они на тот момент были в списке первого уровня. Бумаги ритейлера торгуются на "Московской бирже" с 2006 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года free float компании составлял 66,8%.

Кроме того, "Мосбиржа" перевела выпуски облигаций "Магнита" из первого уровня во второй.

На бирже изменения объяснили "неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок".

Основанием для понижения уровня листинга акций "Магнита" стало не устраненное в срок нарушение требований по корпоративному управлению, установленных в правилах листинга, в части формирования комитетов совета директоров.

На основании доступной публичной информации, полномочия совета директоров эмитента были прекращены, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Нарушение фиксировалось биржей начиная с третьего квартала 2022 года. Эмитенту был выделен максимально возможный срок на устранение нарушения - 6 месяцев. Информация о выявляемых биржей нарушениях публикуется ежеквартально на сайте биржи.

В связи с переводом бумаг ПАО "Магнит" в третий уровень листинга неквалифицированные инвесторы имеют возможность покупать акции эмитента на биржевых торгах только при прохождении тестирования. При продаже акций дополнительных требований не возникает.