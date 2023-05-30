Мосбиржа распространяет режим дискретного аукциона на все акции

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" c 5 июня сможет проводить дискретные аукционы по всем торгуемым акциям и депозитарным распискам, говорится в сообщении торговой площадки.

Сейчас технология дискретных аукционов применяется только к ценным бумагам из базы расчета Индекса МосБиржи.

С 2013 года дискретный аукцион заменил приостановку торгов на рынке акций в случае существенного изменения цен.

В период проведения дискретного аукциона участники торгов могут подавать заявки на покупку или продажу бумаг, цена которых будет учитываться при возобновлении торгов в обычном режиме.

Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут. Сессия состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.

В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов. После 16:40 по московскому времени они не проводятся.

Комитет по фондовому рынку Мосбиржи в апреле согласовал меры по борьбе с высокой волатильностью цен на низколиквидные ценные бумаги, в том числе распространение режима дискретного аукциона на все акции, сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе торговой площадки. Кроме того, планировалось внеочередное увеличение шага цены по ряду низколиквидных бумаг и сужение ценовых коридоров для бумаг, торгуемых со стопроцентным обеспечением, по которым были зафиксированы аномальные отклонения цен. Также Мосбиржа собиралась доработать методику противодействия дестабилизации с точки зрения критериев срабатывания и ускорения реакции.