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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:37

Минфин предложил разрешить продажу алкоголя в магазинах аэропортов для пассажиров внутренних рейсов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил законопроект, в котором предложил разрешить продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по РФ.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, документ предлагает до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов. К такой продаже будут установлены особые требования.

"Эта мера поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств", - говорится в пресс-релизе.

Минфин РФ
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