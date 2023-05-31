Что произошло за день: среда, 31 мая

Законопроект о ставке НДФЛ в 13-15% для штатных "удаленщиков" и фрилансеров, представительство России на инаугурации Эрдогана, новый президент Латвии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Госдуму внесли проект об НДФЛ в 13-15% для штатных "дистанционных" сотрудников и некоторых фрилансеров. Согласно проекту, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13-15% с вознаграждений своих штатных "удаленщиков" даже после утраты ими налогового резидентства РФ. В отношении фрилансеров аналогичные ставки должны начать применяться с 2025 года.

- Дмитрий Песков заявил, что введение военного положения по всей России не обсуждается.

- В Думу внесен законопроект, разрешающий ограниченно годным и судимым служить по контракту. Речь идет о периодах мобилизации, военного положения и военного времени.

- Берлин уведомил Москву о необходимости закрыть четыре из пяти российских консульств в ответ на введение властями РФ лимита на число работников немецкого посольства и смежных органов.

- Россию на инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана будет представлять Вячеслав Володин. Церемония может состояться в субботу, 3 июня.

- Минфин предложил разрешить розничную продажу алкоголя для пассажиров внутренних рейсов в магазинах аэропортов до 30 июня 2026 года.

- Президентом Латвии избран занимавший пост главы МИД Эдгар Ринкевич. В третьем туре голосования в сейме за него проголосовали 52 депутата при необходимом минимуме в 51 голос.