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Линзы Johnson & Johnson исключат из параллельного импорта лишь после подтверждения их поставок

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг России исключит контактные линзы компании Johnson & Johnson из перечня параллельного импорта только после того, как дистрибьюторы подтвердят продолжение поставок со стороны компании, заявил в среду глава министерства Денис Мантуров.

"Мы это увидим на практике, мы не можем каждую неделю менять свои позиции, все-таки нужно быть более последовательными, поэтому тот механизм, о котором я сказал, параллельный импорт, он здесь будет функционировать, а когда наши дистрибьюторы убедятся и подтвердят, что коллеги-производители Johnson & Johnson сохраняют свое присутствие и прямые поставки, мы всегда примем обратное решение и выведем из перечня данной продукции бренд компании Johnson & Johnson", - сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Мантуров в ходе итоговой коллегии министерства в среду.

В РоссииРосздравнадзор был с октября в курсе планов Johnson & Johnson вывести линзы из ассортиментаЧитать подробнее

25 мая в Росздравнадзоре сообщили, что американская компания Johnson & Johnson уведомила о запланированном выводе из ассортимента контактных линз определенной модели; их поставки продолжались до конца первого квартала 2023 года.

"27 октября 2022 года компания ООО "Джонсон & Джонсон", являющаяся на территории РФ уполномоченным представителем компании "Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк.", уведомила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия "Линзы контактные 1-DAY ACUVUE ТruЕуе with HYDRACLEAR 1", - говорилось в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

Тогда же гендиректор компании-дистрибьютора "Протек" Дмитрий Погребинский сообщил "Интерфаксу", что американская компания Johnson & Johnson предупредила партнеров о приостановке импорта контактных линз в Россию, однако предупреждений о приостановке поставок других товаров в страну нет. При этом, по его словам, дефицита контактных линз в России не прогнозируется. Также компания предупредила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента контактных линз модели 1-DAY ACUVUE ТruЕуе with HYDRACLEAR 1.

26 мая Минпромторг РФ сообщал, что "в течение двух недель внесёт контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, в перечень параллельного импорта".

С учетом того, что в условиях новых санкций практика выдачи экспортных лицензий на эти товары ещё не сформировалась, эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка, отмечается в сообщении.

"В дальнейшем, при сохранении официальных поставок данная продукция может быть исключена из перечня", - добавили в министерстве.

В среду в Johnson & Johnson сообщили "Интерфаксу", что компания продолжает обеспечивать российских потребителей линзами серии Acuvue.

Минпромторг РФ Johnson & Johnson
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