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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

Росздравнадзор был с октября в курсе планов Johnson & Johnson вывести линзы из ассортимента

Компания уведомляла ведомство об этом, поставки линз продолжались до первого квартала 2023 года

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американская компания Johnson & Johnson уведомила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента контактных линз определенной модели; их поставки продолжались до конца первого квартала 2023 года, сообщили в Росздравнадзоре.

"27 октября 2022 года компания ООО "Джонсон & Джонсон", являющаяся на территории РФ уполномоченным представителем компании "Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк.", уведомила Росздравнадзор о запланированном выводе из ассортимента медицинского изделия "Линзы контактные 1-DAY ACUVUE ТruЕуе with HYDRACLEAR 1", - говорится в пресс-релизе.

При этом поставки этих линз продолжались до конца первого квартала 2023 года, отметили в ведомстве.

Уход с российского рынка именно этих контактных линз "никак не отразится на удовлетворении спроса пациентов, нуждающихся в линзах для глаз, заверили в Росздравнадзоре. Сейчас в Государственном реестре медицинских изделий содержатся сведения о 134 наименованиях контактных линз, 13 из которых производятся, в том числе и компанией "Джонсон & Джонсон Вижн Кэер, Инк.".

Ведомство не видит признаков дефицита линз в стране.

"Коммерсантъ FM" со ссылкой на участников рынка сообщил о возможном возникновении дефицита контактных линз после введения США ограничений на ввоз ряда товаров в Россию. В список попали, в том числе, контактные линзы.

Гендиректор компании-дистрибьютора "Протек" Дмитрий Погребинский сообщил "Интерфаксу", что американская компания Johnson & Johnson предупредила партнеров о приостановке импорта контактных линз в Россию, однако предупреждений о приостановке поставок других товаров в страну нет. При этом, по его словам, дефицита линз в стране не ожидается.

В Минпромторге сообщили, что другие страны, помимо США, не намерены прекращать поставки контактных линз в Россию. В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта.

Минпромторг Росздравнадзор США Johnson & Johnson Протек
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