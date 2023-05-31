В ХМАО выставлен на торги Лебяжий участок рядом с активами "Роснефти" и "Газпром нефти"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Уралнедра 20 июля проведут аукцион на право разведки и добычи углеводородов на участке Лебяжий в Ханты-Мансийском автономном округе. Информация об аукционе размещена на портале ГИС "Торги".

Прием заявок завершится 23 июня. Стартовый размер разового платежа за 25-летнюю лицензию составляет 580,59 млн рублей.

В соответствии со схемой нефтегеологического районирования Лебяжий участок площадью 320,7 кв. относится к Красноленинскому нефтегазоносному району Красноленинской нефтегазоносной области.

Извлекаемые запасы нефти в пределах участка (по данным Госбаланса на 1 января 2021) составляют по категории В1 - 6,627 млн т, по категории В2 - 30,410 млн т.

На Лебяжьем участке недр пробурена 31 поисково-разведочная скважина (общий метраж 79 484 метров), из них 7 скважин ликвидировано, остальные в консервации. Предварительная оценка извлекаемых перспективных ресурсов нефти категории D1 - 6,4 млн т, прогнозируемых ресурсов нефти категории D2 - 0,4 млн т.

На юго-западе участок граничит с Ем-Еговским и Пальяновским участками, лицензией на которые распоряжается АО "РН-Няганьнефтегаз", на юге - с Северо-Восточной частью Пальяновской площади Красноленинского месторождения, где деятельность ведет ООО "Газпромнефть-Пальян".