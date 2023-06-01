Германский химический концерн Lanxess ушел из России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Активы германской химической компании Lanxess в Липецкой области перешли к российскому бизнесмену Владимиру Якушину.

По данным ЕГРЮЛ на 30 мая, 99,9% уставного капитала ООО "Ланксесс Липецк", которое ранее контролировала германская Lanxess, принадлежит управляющей компании ООО "Ланксесс", еще 0,01% - новому соучредителю ООО "Нортекс".

В управляющей компании "Ланксесс", также ранее находившейся под контролем германского концерна, произошла смена собственника и руководителя. По данным ЕГРЮЛ на 31 мая, 100% уставного капитала компании принадлежит ООО "Нортекс", бенефициаром которого является Якушин. Он же стал генеральным директором "Ланксесс", сменив на этом посту Константина Смирнова.

На сайте "Нортекс" сказано, что компания является крупнейшим дистрибьютером химического сырья и строительных систем в России и странах СНГ. "Нортекс" импортирует химическое сырье более 70 мировых производителей.

Концерн Lanxess - один из крупнейших производителей специальной химической продукции в мире. Концерн запустил завод в особой экономической зоне "Липецк" в 2013 году. Инвестиции в создание производства превысили 200 млн рублей. На российской площадке выпускались полимерсвязанные добавки торговой марки Rhenogran для каучуков, используемых в автомобильной и шинной промышленности.