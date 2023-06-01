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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

"Лента" не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Лента" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании.

Годовое собрание акционеров "Ленты", в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли, пройдет 29 июня в Санкт-Петербурге.

Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании – 7 июня.

Также акционеры рассмотрят вопросы об избрании членов совета директоров и утверждения аудиторов. Кандидаты в совет директоров в повестке не приведены.

"Лента" еще ни разу в своей публичной истории не платила дивиденды, хотя несколько лет планировала начать выплаты.

Последний раз компания заявляла о намерениях начать выплаты с 2022 года, однако в прошлом году совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.

В ноябре 2021 года совет директоров "Ленты" утвердил положение о дивидендной политике. Она предусматривает ежегодные выплаты и промежуточные дивиденды в случае, если текущее финансовое положение компании является стабильным. Размер дивидендов по результатам года не должен превышать 100% свободного денежного потока за соответствующий период при условии, что коэффициент чистый долг/EBITDA будет находиться ниже 1,5х.

Если задолженность будет ниже 1,0х, компания может направить на дивиденды более 100% FCF. В случае роста задолженности выше 1,5х "Лента" может перейти к выплатам не более 50% FCF в качестве дивидендов, сообщалось в документе.

"Лента" – крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. Крупнейшим акционером "Ленты" является "Севергрупп" Алексея Мордашова.

В мае 2023 года компания провела делистинг своих GDR с Лондонской фондовой биржи, ценные бумаги (акции и GDR) в настоящий момент продолжают обращаться на Московской бирже.

Лента
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