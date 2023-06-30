Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Акционеры "Ленты" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Лента" на годовом собрании 29 июня утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании.

Также акционеры рассмотрели вопросы об избрании членов совета директоров и утверждения аудиторов. Избранные члены совета директоров не раскрываются.

"Лента" еще ни разу в своей публичной истории не платила дивиденды, хотя несколько лет планировала начать выплаты.

Последний раз компания заявляла о намерениях начать выплаты с 2022 года, однако в прошлом году совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.

В ноябре 2021 года совет директоров "Ленты" утвердил положение о дивидендной политике. Она предусматривает ежегодные выплаты и промежуточные дивиденды в случае, если текущее финансовое положение компании является стабильным. Размер дивидендов по результатам года не должен превышать 100% свободного денежного потока за соответствующий период при условии, что коэффициент чистый долг/EBITDA будет находиться ниже 1,5х.

Если задолженность будет ниже 1,0х, компания может направить на дивиденды более 100% FCF. В случае роста задолженности выше 1,5х "Лента" может перейти к выплатам не более 50% FCF в качестве дивидендов, сообщалось в документе.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. Крупнейшим акционером "Ленты" является "Севергрупп" Алексея Мордашова.

В мае 2023 года компания провела делистинг своих GDR с Лондонской фондовой биржи, ценные бумаги (акции и GDR) в настоящий момент продолжают обращаться на Московской бирже.

Лента
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар поднялся выше 89 руб. впервые с 29 марта 2022 года

В ЦБ предупредили, что годовая инфляция в РФ превысит отметку 4% в III квартале

В ЦБ предупредили, что годовая инфляция в РФ превысит отметку 4% в III квартале

ЦБ РФ не увидел рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля

Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Чистая прибыль Nike упала на 28,5% в IV финквартале

Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

Группа S7 вновь объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

"Русал" зарегистрировал в Катаре новую холдинговую компанию для зарубежных активов

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС

Ирландия оказалась страной с самым высоким уровнем цен в ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });