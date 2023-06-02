Цена размещения "рыночной" допэмиссии ВТБ составит 0,018225 руб. за акцию

Банк может привлечь 169,5 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ установил цену размещения допэмиссии акций в размере 0,018225 рубля за одну акцию, говорится в сообщении банка.

ВТБ по открытой подписке планирует заместить 9,3 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая. Объем выпуска по номиналу - 93 млрд рублей. Исходя из цены размещения, банк может привлечь в капитал почти 169,5 млрд рублей.

Акционеры ВТБ в рамках реализации преимущественного права подали заявки на покупку 33,5 млрд обыкновенных акций (0,36% от объема допэмиссии). Они могут купить акции по номиналу на 334,6 млн рублей, по цене размещения - на 609,8 млн рублей.

Преимущественное право действовало с 23 мая по 1 июня 2023 года (включительно).

Сбор заявок на новые акции по открытой подписке проходил с 30 мая по 1 июня. Потенциальные приобретатели могли подать заявки двух типов: на покупку определенного количества акций с указанием максимальной цены покупки одной акции (один лот - 10 тыс. бумаг) или с указанием максимальной общей суммы покупки с учетом комиссионных сборов.

Потенциальный объем привлечения ВТБ ранее оценивал в широком диапазоне - от 50 до 125 млрд рублей.

Фактически этот допвыпуск "заточен" под конкретного якорного инвестора. ВТБ определился с основным покупателем новых акций, сообщил на прошлой неделе зампред банка Дмитрий Пьянов. "Это одна группа. Я могу сказать, что это российский институциональный инвестор одной группы", - сказал зампред, подчеркнув, что не может его назвать.

По данным источников Frank Media, инвесторами допэмиссии ВТБ могут выступить НПФы, близкие к группе Газпромбанка. Издание, в частности, обратило внимание на покупку свежеиспеченным эмитентом облигаций на 30 млрд рублей, компанией "Пенсионный холдинг" паев ЗПИФ "ПИИ - резерв" на 22,8 млрд руб. На этот ЗПИФ будут куплены акции ВТБ, говорят источники Frank Media.

ВТБ в марте завершил "государственную" докапитализацию на сумму 149 млрд рублей. В рамках размещения дополнительных акций он конвертировал выданный ранее суборд из средств ФНБ и получил в капитал акции принадлежавшего ранее Росимуществу Российского национального коммерческого банка (РНКБ). Доля РФ в капитале ВТБ в результате допэмиссии выросла с 60,9% до 76,4%.