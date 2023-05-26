Зампред ВТБ не исключил, что банк получит "трехзначную" прибыль и во II квартале

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Прибыль ВТБ во втором квартале 2023 года может остаться "трехзначной", превысить 100 млрд рублей, сообщил журналистам в кулуарах съезда Ассоциации банков России зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Первый квартал 146 миллиардов рублей был с небольшим. Может оказаться так, что второй квартал тоже может оказаться трехзначным... Трехзначный - это значит свыше 100 млрд рублей. Еще же мы понимаем, что второй квартал не закончился, и июнь впереди", - сказал он.

ВТБ в первом квартале 2023 года получил 146,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что стало рекордным квартальным результатом группы.

В 2023 году банк планирует превысить рекордную прибыль 2021 года (327 млрд рублей).