ЦБ вернул небольшие банки к идее создания объединений

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ вновь предложил банкам вернуться к идее создания специальных объединений, представил варианты организации таких сообществ.

"Партнерство между банками может помочь развитию их бизнес-моделей – снижению затрат (например, на ИТ и маркетинг), увеличению масштабов бизнеса и клиентской базы", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор готов в дальнейшем более предметно рассмотреть с кредитными организациями такие идеи при наличии заинтересованности с их стороны.

"Небольшие кредитные организации, особенно работающие в регионах, способствуют повышению доступности банковских услуг. При этом не секрет, что у таких банков есть своя специфика. Мы учитываем это в регулировании, в том числе чтобы обеспечить адекватные возможности для роста и развития банков с базовой лицензией", - сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках встречи с представителями этих кредитных организаций, организованной при участии Ассоциации банков России.

"Мы готовы и дальше развивать их регулирование с учетом меняющихся экономических обстоятельств. При этом хотелось бы, чтобы банки также проявляли инициативу, более активно используя уже имеющиеся ресурсы для повышения конкурентоспособности своих бизнес-моделей", - отметила Набиуллина.

ЦБ в ближайшее время планирует поддержать предоставление банкам с базовой лицензией права открывать корсчета в иностранных банках на постоянной основе; расширить перечень ценных бумаг, в которые могут инвестировать такие банки; рассмотреть возможность распространить на банки с базовой лицензией программу стимулирующего регулирования для проектов технологического суверенитета и адаптации экономики.

Регулятор также собирается уточнить порядок резервирования условных обязательств кредитного характера, что снизит нагрузку на капитал банков; продолжить работу с Минфином России и другими ведомствами по переходу на кредитный рейтинг как основной критерий доступа банков к публичным средствам и по обеспечению конкурентного доступа к программам субсидированного кредитования.

Набиуллина в мае 2022 года предложила создать банковские объединения без выкупа долей, но с взаимной ответственностью всех участников. По ее словам, небольшие банки могли бы присоединиться к более крупному игроку, став его бизнес-партнерами. Предполагалось, что независимость малых банков должна сохраниться во всех ключевых решениях. При этом они могли бы получать информационную, технологическую и экспертную поддержку крупного банка. "Наш фокус надзора при этом будет на консолидированном уровне, и для участников радикально сократится операционная и регулятивная нагрузка. Мы, со своей стороны, готовы создать необходимые юридические, регулятивные предпосылки, но, конечно, здесь требуются оценка целесообразности этого со стороны самих банков, ваш интерес, вовлечение, и просим давать свои предложения", - заявила тогда глава ЦБ.

Весной 2023 года регулятор планировал вновь обсудить с банками введение в регулирование специальных банковских сообществ.

ЦБ предложил два варианта создания сообществ, следует из презентации регулятора, размещенной на его сайте в пятницу. Модель "альянс" предусматривает создание малыми банками объединения на паритетной основе: координировать его деятельность будет управляющая компания, создаваемая за счет взносов участников сообщества. При этом участники объединения солидарно отвечают по обязательствам друг друга.

Альтернативой может стать модель "зонтик". Согласно этому варианту, небольшие банки могут объединяться вокруг крупного банка. При этом банки с базовой лицензией платят банку с универсальной лицензией роялти (как возможная опция - становятся его миноритариями), крупный банк оказывает информационную и бизнес-поддержку небольшим игрокам.