На "Мосбирже" доллар подорожал на 74,25 копейки, евро подорожал на 58 копеек

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - На торгах пятницы на "Мосбирже" рубль подешевел к бивалютной корзине перед выходными днями и в условиях сниженной активности рынка.

К 19:00 доллар дорожал на 74,25 копейки, до 81,5 рубля, евро дорожал на 58 копеек до 87,4 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 66,94 копейки - до 84,16 рубля. Курс китайского юаня вырос на 12,3 копейки - до 11,47 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в пятницу упал к доллару и евро, участники рынка закрывали позиции перед выходными днями и с учетом заседания Банка России в следующую пятницу, 9 июня. Кроме того, поддержку доллару оказала новость об одобрении соглашения о повышении госдолга в Сенате Конгресса США.

Как сообщалось, Сенат одобрил бюджетный законопроект, приостанавливающий действие лимита госдолга США до 1 января 2025 года. Теперь законопроект должен подписать президент Джо Байден.

Это снимает неопределенность в отношении возможного дефолта по госдолгу, пишет MarketWatch. Теперь рынок будет следить за последствиями активного размещения гособлигаций Минфина США для пополнения истощившихся финансовых резервов - некоторые аналитики предупреждали, что это может привести к сокращению ликвидности в финансовой системе.

Также 2 июня стало известно, что безработица в США в мае выросла до 3,7% по сравнению с 3,4% в предыдущий месяц. При этом большинство аналитиков ожидали ее повышения до 3,5%. Количество рабочих мест в американской экономике подскочило на 339 тысяч вместо ожидавшегося роста на 190 тысяч.

Трейдеры теперь видят 32%-ную вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов на июньском заседании, по данным CME FedWatch. Накануне шансы оценивались в 20%.

В 2023 году ВВП России может вырасти на 0,8%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 26-30 мая). По сравнению с опросом в апреле прогноз по динамике ВВП значительно улучшился: в апреле экономисты прогнозировали снижение экономики в 2023 году на 0,1%.

Аналитики также немного понизили прогноз по инфляции на 2023 год, теперь эксперты ждут ее на уровне 5,5%, тогда как в апреле прогнозировали на уровне 5,9%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 25 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Таким образом, ожидания аналитиков по динамике ВВП на 2023 год приблизились к официальному прогнозу Минэкономразвития (рост на 1,2% в 2023 году) и попали в интервальный прогноз ЦБ (рост в интервале 0,5-2,0%).

Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2023 год попадает ровно в середину интервального прогноза ЦБ (4,5-6,5%) и чуть выше прогноза Минэкономразвития (5,3%). Аналитики ожидают, что инфляция вернется к уровню вблизи 4% в 2024 году и далее будет оставаться на цели.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных ЦБ, по росту ВВП в 2024 году практически не изменился - 1,4% (1,5% по опросу месяц назад), в 2025 году остался прежним - 1,5% (1,5%).

Аналитики не изменили ожидания по траектории ключевой ставки на всем прогнозном горизонте (7,5% годовых, 7,0% годовых и 6,0% годовых в среднем в 2023-2025 годах соответственно). Медианная оценка нейтральной ключевой ставки также не изменилась - 6,0% годовых.

Аналитики по-прежнему ожидают плавного ослабления рубля. Прогноз аналитиков на 2023 год - 76,9 рубля за доллар (в среднем за год), на 2024 год - 77,9 рубля за доллар, на 2025 год - 79,5 рубля за доллар.

Согласно ожиданиям, в 2023 году нефть марки Urals будет стоить $56 за баррель в среднем за год ($60 в апрельском опросе), в 2024 году цена вырастет до $60 за баррель ($64) и останется на уровне $60 в 2025 году ($62).

"Российская валюта сегодня потеряла 70 копеек по отношению к доллару и завершила день на уровнях 81,4 рубля за доллар. Такое поведение рубля перед выходными стало уже привычным. Инвесторы наращивают валютную позицию для хеджирования негативных геополитических рисков. В среднесрочной перспективе поддержку рублю, тем не менее, будет оказывать выступивший с 1 июня месячный лимит в $1 млрд на покупку резидентами валюты внутри страны", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"На валютном рынке доллар завершал неделю обновлением нового максимума. Во второй половине дня доллар поднимался до 81,46 рубля, выше данного уровня американская валюта в последний раз находилась лишь в конце апреля. В целом неделя выдалась относительно успешной для доллара: валюта завершила укреплением все торговые дни кроме четверга. К завершению дня в пятницу пара торговалась в районе 81,3 рубля против открытия недели на уровне чуть ниже 80 рублей. Мы полагаем, что, если в начале следующей недели доллару удастся сохранить позиции выше 81 руб., торги могут постепенно сместиться к верхней границе диапазона 81-82 рубля, где американская валюта пребывала большую часть второй половины апреля", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль на старте торгов пытался укрепиться, но вскоре перешел к активному ослаблению. В начале основной сессии российская валюта скорректировала потери, однако быстро вернулась к нисходящей динамике. Движения рубля пока остаются в рамках двухнедельной консолидации. Тем не менее очередная попытка валютных пар выйти вверх из нее, вероятно, свидетельствует о постепенном усилении негативного воздействия со стороны экспортной выручки, которая должна была сократиться в результате полутора месяцев относительно низких нефтяных цен. При этом внешний фон остается благоприятным для рубля за счет продолжающегося восстановления нефти. Однако для того, чтобы этот позитив отразился на котировках национальной валюты, необходимо закрепление нефтяных цен на более высоких уровнях и определенное время для того, чтобы это увеличило поступление инвалюты на внутренний рынок", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Рост цен на нефть ускорился вечером в пятницу в ожидании заседания альянса ОПЕК+. К 19:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,15%, до $75,89 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной биржена 2,1%, до $71,57 за баррель.

Несмотря на пятничный подъем, обе марки завершают неделю снижением примерно на 1%, пишет MarketWatch.

В мае нефть резко подешевела на опасениях, связанных с вероятностью дефолта по госдолгу США. Однако теперь внимание рынка переключается на заседание нефтедобывающего альянса ОПЕК+, которое состоится на предстоящих выходных. Трейдеры пытаются оценить вероятность новых сокращений добычи альянса.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 9,01 копейки, до 80,8756 рубля, и увеличил курс евро на 52,46 копейки, до 87,101 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 4,1 копейки по отношению к четвергу и составил 80,9409 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 9,12 копейки и составил 81,0062 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 169,509 млн, из которых $429,852 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $739,657 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 47,38 копейки, до 87,028 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 55,42 копейки, до 87,1635 рубля. Объем торгов евро составил 447,533 млн евро, из которых 120,368 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 327,165 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК подросли относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 7,66% годовых. Ставки на срок 1 и 3 месяца поднялись на 2 б.п. - до 7,87% и 8,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев подросла на 4 б.п. - до 8,51% годовых.